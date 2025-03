Frp ber staten bruke private tjenester i norske fengsler

Njåstad, som er leder i justiskomiteen, reagerer sterkt på uttalelsene til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i forbindelse med at et vikarbyrå før helgen annonserte et vikariat ved et norsk fengsel.

– Vi har registrert annonsen, og ingen ledere i kriminalomsorgen skal benytte denne rekrutteringskanalen, skrev KDI-direktør Lise Sannerud i e-post til Dagsavisen.

Det reagerer Frp-representanten på.

– Når vi har så få ressurser, hvorfor ikke ta imot private tjenester? Det må være viktigere å levere på samfunnsoppdraget enn å ri prinsipper og ideologi, mener han.

Et paradoks

Tirsdag 4. mars overleverte sivilombud Hanne Harlem en særskilt melding til Stortinget om innlåsing og isolasjon i norske fengsler. Meldingen er basert på undersøkelser av ti fengsler.

Der kommer det blant annet fram at innsatte har vært isolert i opptil 22 timer. Det skjer blant annet som følge av kapasitetsmangel.

At enkelte partier og organisasjoner er imot bruk av private tjenester som kan avhjelpe situasjonen, fremstår for Njåstad som et paradoks.

– Når politisk ledelse ikke ønsker å bruke private tjenester, må de mene at det er bedre at de innsatte sitter isolerte i 22 timer, enn at private skal bistå i krisen, sier han.

– Det er ikke logisk i forhold til den kritiske rapporten som kom tirsdag. Vi advarte allerede i fjor høst om dette, og satte av 200 millioner mer til kriminalomsorg. Det er logisk at når flere blir domfelt, og flere skal sone, så hoper det seg opp - og med den lave lønna som gjør at folk flykter sektoren, så er det en varslet krise og man må slutte å ri prinsipper.

Til dette svarer Lise Sannerud i en e-post til Dagsavisen at fengselsbetjenter er en gruppe arbeidstakere kriminalomsorgen selv har utdannet.

– Det ville således ikke vært naturlig for oss å benytte vikarbyrå i arbeidet med å rekruttere disse. Kriminalomsorgens behov hva gjelder bemanning, er muligheten for å kunne utdanne flere fengselsbetjenter.

Lise Sannerud er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Hun sier at ingen norske fengsler skal rekruttere fra vikarbyråer. (Christian Wangberg /Studio Wangberg)

Vil kombinere

I Fremskrittspartiets forslag til nytt partiprogram heter det på side 33 at «Fremskrittspartiet vil holde soningskøene nede. Dette kan blant annet gjøres ved å la private aktører bygge og eie fengsler på oppdrag fra staten.»

Overfor Dagsavisen presiserer imidlertid Njåstad at de ikke ønsker helprivate fengsler.

– Staten kan eie bygningsmassen, men leie inn tjenester. På samme måte som Bane NOR eier togskinnene, men det er Norske Tog som eier togene, sier Njåstad.

– I vår verden er det ikke viktig om en katt er hvit eller svart, bare den fanger mus. På samme måte mener vi det ikke er nøye om du er offentlig ansatt, så lenge du gjør jobben.

Han mener at konkurranseutsetting er en måte å løse bemanningskrisen på.

– En hybridversjon der private krefter i tillegg jobber på vegne av det offentlige og finansieres av det offentlige, tar i bruk alle gode krefter. Når en sektor har for lite penger og for lite folk, må man være åpen for at andre kan levere godt på samfunnsoppdraget.

Fengsel, kriminalitet, straff, kriminalomsorg En innsatt på celle i Kriminalomsorgen i Romerike fengsel, Ullersmo avdeling. En ny rapport viser at bemanningsproblemer har ført til opptil 22 timers isolasjon for enkeltfanger. (Gorm Kallestad/NTB)

– For dårlig

Lav kapasitet i kriminalomsorgen påvirker ikke bare tjenestene i fengselsvesenet, men fører også til lange soningskøer.

Ifølge tall fra NRK var det 216 personer i soningskø i januar 2024. I august samme år var tallet steget til 317. Per januar i år er antall domfelte med ubetinget fengselsstraff i kø for straffegjennomføring 327, og 10 dommer til elektronisk kontroll/fotlenke.

– Det påvirker alle, sier Njåstad.

– Folks rettsoppfatning er at om noen er dømt, så forventer man at samfunnet skjermes fram dem og at de går til rehabilitering og soning med en gang. Ikke at du møter de på gata, i butikken eller andre steder.

Også den straffedømte blir påvirket negativt av å gå og vente, mener han.

– Dersom man har fått dom og en straff, ønsker man å bli ferdig med det så fort som mulig. Den tiden man går og venter setter livet i limbo, og det er ikke bra. Vil må ha nok kapasitet til at folk kan sone med en gang.

– I forslaget deres til partiprogram skriver dere at dette er særlig belastende for ofrene og deres familier. Hva føler du rundt dette?

– Det er for dårlig. Vi må ha nok folk til å unngå den situasjonen. Man skal komme i fengsel med én gang, ikke vente til det er ledig kapasitet.

Joakim Øren (Ap) sier at regjeringen har brukt betydelige midler for å få bukt med bemanningsproblemene innen norsk kriminalomsorg. (Anders Bakke, Sivilombudet)

Jobber med forbedringer

Justisdepartementet opplyser til Dagsavisen at regjeringen har styrket budsjettene til kriminalomsorgen de siste årene. I budsjettet for 2025 er det blant annet bevilget 100 millioner kroner til tiltak for å øke bemanningen i fengslene.

– Arbeiderpartiregjeringen mener at privatisering av tjenester i fengsel er feil vei å gå. Kriminalomsorgen er et statlig ansvar, og det skal det fortsette å være, sier statssekretær Joakim Øren (Ap).

Regjeringen har hatt på høring forslag til lovendringer som har som formål å avhjelpe utfordringene med isolasjon i fengsel, og høringen er til behandling i departementet. I tillegg er det iverksatt en rekke andre tiltak for å redusere omfanget av isolasjon, herunder aktiviseringsteam, nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA) og et nytt nasjonalt tilsynsråd for kriminalomsorgen, som skal føre uavhengig tilsyn med kriminalomsorgens institusjoner og behandlingen av innsatte.

– Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å løse de utfordringene som nevnes knyttet til isolasjon og bemanning i kriminalomsorgen. Det er per nå svært liten soningskø i Norge, sier han.

I tillegg har regjeringen satt ned et utvalg som skal levere en NOU nå i mars, blant annet om hvordan innsatte med psykiske lidelser best ivaretas under varetekt og straffegjennomføring. Det er også gjennomført og igangsatt flere bygge- og vedlikeholdsprosjekter, opplyser justisdepartementet.

Regjeringen jobber også nå med en stortingsmelding om straffegjennomføring, der disse problemstillingene behandles.

