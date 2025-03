DNB og Sbanken stenger aksjehandelen midlertidig – kunde fikk tilgang til en annens konto

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Kunder kan fortsatt ringe inn til oss for å legge inn ordre manuelt. Kunden opplyste om å ha tilgang til en annen kundes VPS-konto, vi undersøker feilen og omfanget av den for å rette den så fort som mulig. Feilen blir rutinemessig rapportert til Data- og Finanstilsynet, opplyser pressevakt Julia C. Stelzer Norberg til NTB.