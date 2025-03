Bergenspolitiet ennå uten dødsårsak for Hennie Hayden-Rasmussen

Politiet i Bergen fant 19 år gamle Hayden-Rasmussen og hennes 20 år gamle kjæreste døde i leiligheten de bodde i, natt til fredag 31. januar. Mandag sier politiadvokat Inger-Lise Høyland til BT at politiet fremdeles ikke vet hvordan hun døde.

– Vi har mottatt svar på blodprøver. Det er ikke funnet medikamenter eller andre stoffer i blodet hennes som kan forklare dødsfallet, sier Høyland.

Rettsmedisinere har også undersøkt om 19-åringen kan ha dødd av naturlige årsaker, uten å finne noe.

– Vi håper å kunne gi de pårørende flere svar på hva som skjedde, men vi kan ikke utelukke at vi havner i en situasjon hvor vi ikke finner dødsårsaken, sier Høyland.

Samboer ennå siktet

Politiet har siktet den døde samboeren for drap. Ifølge politiet gikk det noe tid mellom når Hayden-Rasmussen døde og når samboeren døde. Paret ble fanget opp av et overvåkingskamera i Bergen sentrum midt på dagen lørdag 25. januar.

En hypotese er at kvinnen døde lørdag 25. januar ettermiddag, og at han døde den påfølgende torsdagen. Til NRK sier Høyland at siktelsen ble tatt ut på grunn av hva som møtte politiet på åstedet.

– Jeg kan ikke gå inn på hva disse funnene var, men siktelsen står fremdeles, sier hun.

Politiet har uttalt at mannen hadde skader «som er forenlige med å være selvpåført med kniv». Verken etterforskningen eller digitale spor har gjort at politiet har kommet nærmere en dødsårsak.

– Vi ser at det har vært kontakt mellom mannen og Hayden-Rasmussen sine familiemedlemmer, i et tidsrom der politiet mener at hun ikke var i live, sier Høyland, uten å ville si mer om kontakten.

Forsvarer vil ha siktelsen redusert

Den avdøde mannen har fått oppnevnt forsvarer i tråd med sine rettigheter som siktet. Advokaten, Maria Hessen Jacobsen, sier til BT at drapssiktelsen er belastende for de etterlatte.

– Når ikke etterforskningen på halvannen måned har gitt ytterligere som kan underbygge siktelsen, og det tvert imot kommer informasjon som reduserer grunnlaget for den, er det etter hvert på tide å redusere siktelsen, sier hun.

Familien til Hayden-Rasmussen har tidligere gått ut med en uttalelse der de sier teoriene politiet jobber ut fra er uforståelige for dem. Bistandsadvokaten deres, May Britt Løvik, sier til NRK at behovet for svar i saken er enormt.

