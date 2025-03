Vil du dra langt i ferien? Da peker ett reisemål seg ut i 2025

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En undersøkelse fra reiseselskapet Tui Norge i oktober, viste at over halvparten av alle nordmenn planla en utenlandstur i 2025. Og nå bekrefter selskapets ferske 2025-tall at reiselysten blant oss vedvarer.

– Sommerbestillingene våre, med avreise i juni, juli eller august, har økt med 10 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, opplyser kommunikasjonssjef i Tui Norge, Anne Mørk-Løwengreen, til Dagsavisen.

Turister på en strand i Phuket, Thailand. Mange nordmenn tenker seg hit i år. (CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP)

Vi prioriterer å reise på ferie til solsikre reisemål i utlandet om sommeren, forteller hun. Og nordmenn har høye krav når de velger ferie- og reisemål, fortsetter Mørk-Løwengreen.

– De beste hotellene forsvinner først hos oss. Nordmenn liker tanken om reisekupp, men vi bestiller gjerne hoteller med høy standard og «all inclusive» for å ha kontroll over utgiftene til mat og drikke, tilføyer Tui-lederen.

Thailand lokker

Økningen hos selskapet gjelder både reiser med charterfly og pakkereiser med rutefly, men den siste kategorien øker absolutt mest, med 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette er fleksible pakkereiser, hvor man kan velge mellom flere flyselskaper og avreisetidspunkter, og nordmenn har virkelig sansen for det, sier Mørk-Løwengreen.

Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk-Løwengreen. (Pressefoto (TUI))

Dette bildet bekreftes i Virkes reisepuls-undersøkelse, poengterer hun. Ifølge undersøkelsen skal mellom 63 prosent av alle nordmenn på sommerferie, og nesten halvparten av disse planlegger å tilbringe den i utlandet.

– Stadig flere velger å reise til Tyrkia, Albania, Bulgaria og Thailand, hvor valutaene er gunstige i forhold til den svake krona og prisnivået mye lavere enn i Norge. Men det er likevel de gamle Syden-favorittene i Eurosonen, Hellas og Spania, som er de mest populære reisemålene om sommeren, sier Mørk-Løwengreen i Tui.

Av de mer eksotiske reisemålene med lengre flytid, troner Phuket i Thailand øverst på Tuis egen liste av hva nordmenn foretrekker. For eksempel reiser seks ganger så mange fra Stavanger til Thailand denne sommeren sammenlignet med i fjor, i Tui-regi, opplyser selskapet.

Turister slapper av langs Patong Beach på øya Phuket i Thailand. (CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP)

«The White Lotus»-effekt?

Kanskje spiller også «TV-serie-effekten» en rolle når det gjelder Thailand. Ifølge NTB, som siterer Bloomberg, har nemlig dramakomedien «The White Lotus» fått hotellgjester til å åpne lommeboken.

Allerede etter at første episode av tredje sesong ble vist, kunne nemlig thailandske luksusresorter notere seg en merkbar økning i inntektene. For mens første sesong utspilte seg på Hawaii og andre sesong på Sicilia, flyttet «The White Lotus» seg til Thailand for innspillingen av suksesserien.

En TV-serie som involverer luksus, intriger og ikke minst et lik, og som dessuten fremstiller luksusturister som den absolutt verste gjestetypen, virker ikke nødvendigvis som det mest tiltalende konseptet for virkelighetens resorter, skriver NTB.

Velkommen til Thailand, ønsker «The White Lotus»-betjeningen i seriesuksessen. (MAX / handout/NTB)

Men i stedet er det blitt tvert om: Flere slike luksusferiesteder melder om at gjestene er riktig så spandable når det kommer til å prøve å gjenskape sine egne «White Lotus»-øyeblikk, ifølge Bloomberg.

– Fire dager etter premieren hadde vi tre reiseselskaper som sjekket inn – og i siste øyeblikk oppgraderte til suiter med tre soverom, opplyser J.J. Assi, hotellsjef på Four Seasons på Koh Samui, der store deler av tredje sesong ble innspilt.

En av reisetrendene som styrket seg fra i fjor, var ifølge Tui å følge i Hollywood-stjernenes fotspor – altså å reise til steder som man allerede har opplevd digitalt gjennom populære film og TV-serier, ifølge NTB.

Over 50.000 kroner i snitt

I år planlegger nordmenn sågar å øke feriebudsjettet sitt, som Dagsavisen tidligere har omtalt.

– Å reise er svært viktig for nordmenn. Reise og ferie er noe nordmenn prioriterer å bruke både tid og penger på, sier Jessica Bollnert, fungerende bransjeleder for reiseliv i Virke.

Og akkurat hvor viktig, viser seg ved at nordmenn altså planlegger å bruke mer penger på reise i 2025.

– I gjennomsnitt 53.150 kroner per husholdning. Det er en økning på 16 prosent fra 2024.

---

Dette bekymrer oss på utenlandsferie

Å bli syke på ferie (48 prosent)

Dårlig vær (28 prosent)

Sikkerheten på reisemålet (25 prosent)

At hotellet er av dårligere kvalitet enn forventet (23 prosent)

Å bruke for mye penger (21 prosent)

Naturkatastrofer (20 prosent)

Flyforsinkelser (16 prosent)

Kilde: Virkes reisepulsundersøkelse

---

Nytt av årets reisepulsundersøkelse, er at Virke har kartlagt bruken av KI i ferieplanleggingen. Totalt er det 10 prosent som oppgir at de vil bruke kunstig intelligens til å hjelpe dem med å planlegge, særlig gjelder det unge under 30.

Ikke bare utenlands, også Norgesferie

– Av dem som skal ha ferie er det 53 prosent som legger ferien til Norge, og 51 prosent som velger utenlandsferie, forteller Bollnert.

47 prosent av nordmenn som skal feriere i Norge, skal på hytta. Her fra Hvaler en litt grå sommerdag, som man jo må regne med å få en del av om man skal ha sommerferie i eget land. (Sara Johannessen Meek/NTB)

Av de som skal feriere i eget land, viser Virkes reisepulsundersøkelse at 22 prosent av oss ser mot Oslo. Deretter følger Vestland og Trøndelag som favorittdestinasjoner.

Vi vil mest på hytta (47 prosent), men også besøke venner og familie (42 prosent). Vi kan også tenke oss både en tur med campingvogna (23 prosent), men sier heller ikke nei til å ta noen netter på norske hoteller (21 prosent).

---

Topplisten pakkereiser (lengre flytid) hos Tui

Phuket, Thailand

Zanzibar

Maldivene

Dubai

Mauritius

Bali

Mexico

Sri Lanka

Vietnam

Hua Hin og Bangkok ,Thailand

---

---

Topplisten pakkereiser (kort flytid) hos Tui

Mallorca, Spania

Rhodos, Hellas

Kreta, Hellas

Kypros, Hellas

Gran Canaria, Spania

Samos, Hellas

Tyrkia

Bulgaria

Zakynthos, Hellas

Kroatia

---