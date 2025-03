Venstre vil utrede aktiv dødshjelp

Flertallet på landsmøtet til Venstre gikk etter en langvarig og tidvis emosjonell debatt i søndag formiddag inn for å utrede det en av debattantene kalte «statsautorisert selvmord».

– Hvis vi lager et system for aktiv dødshjelp, tror jeg mange vil føle seg presset til å dø før tida. Jeg syns det er veldig rart at tilhengerne ikke på noe vis viser at de tar det innover seg, sa Inger Noer fra Innlandet Venstre.

Vedtaket som til slutt ble fattet, lå inne i programkomiteens anbefaling. Det var imidlertid dissens i komiteen. Mindretallet ville stryke hele punktet om aktiv dødshjelp, men ble nedstemt med ganske stort flertall.

Retten til å bestemme

De av tilhengerne som tok ordet i debatten framhevet spesielt retten til selv å bestemme over egen kropp, og at retten til å bestemme hvordan og når man skal dø hører hjemme i den sammenhengen.

Venstre-leder Guri Melby stemte for en utredning.

– Nå må vi tørre å ta den debatten, og i det minste starte en utredning, sier Venstre-leder Guri Melby til NTB.

Et forslag fra Unge Venstre om at Norge skal tillate aktiv dødshjelp fikk ikke flertallets støtte.

KrF reagerer kraftig

En av Venstres mest trofaste venner i norsk politikk – den gamle sentrumskameraten Kristelig Folkeparti – reagerer kraftig på vedtaket søndag.

– Jeg er dypt bekymret for hva legalisering av dødshjelp vil gjøre med samfunnet. I dette spørsmålet burde Venstre være villig til å begrense egen frihet for å sette de mest sårbare først, sier KrF-leder Dag-Inge Ulstein til NTB.

Han har også tidligere tatt til orde mot en liberalisering i holdningene til aktiv dødshjelp.

– I flere land har det som skulle være en strengt regulert åpning for dødshjelp ført til en alvorlig utglidning. De gruppene som dødshjelp øker mest blant i Nederland er unge kvinner med psykisk uhelse og eldre med demens. Sånn vil vi ikke ha det i Norge, framholder Ulstein.

Les også: Youngstorget fylt til randen på kvinnedagen

Les også: Venstres ledertrio gjenvalgt til unison applaus fra landsmøtet

Les også: Forsvarssjefen: – Jeg stoler fullt og helt på USA