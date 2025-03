Sverre boikotter amerikanske tjenester

Tek.no melder om at de har fått inn flere henvendelser av folk som ønsker nå å boikotte amerikanske tjenester etter at Donald Trump ble innsatt som president igjen i USA. Nettstedet har laget ei liste over alternativer til både den ene og den andre plattformen – med alt fra strømmetjenester til kalendere.

Sverre Skibenes er en av dem som ønsker å boikotte amerikanske tjenester. Han forteller til Dagsavisen at han nylig har sagt opp abonnementene sine på strømmetjenesten Netflix og musikkstrømmetjenesten Tidal.

– Jeg har samtidig annonsert at jeg vil slette min konto på Facebook, og Instagram om en uke. Da har folk litt tid på å få kontaktinfo av meg. Ut over det så bruker jeg fremdeles gmail som e-post. Den er litt kompleks og tidkrevende å eventuelt komme seg ut av. Og så er det helt sikkert noe mer som jeg ikke har funnet enda. Men om det blir igjen noe amerikansk, så er det ingen krise. Jeg ønsker bare å sende et signal, og gjøre noe, sier han.

Bekymret over utviklingen

Skibenes sier at han er sterkt bekymret for utviklingen i USA og i vårt nærområde. Og det har han vært en stund i økende grad. Han er ikke alene. Både statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg, frykter en handelskrig nå som USAs president Donald Trump har varslet at EU blir ilagt en tollsats på 25 prosent.

– Norge risikerer nå å bli rammet av tollmurer fra USA, og beskyttelsestiltak fra EU. I verste fall kan resultatet bli negative konsekvenser for svært mange norske bedrifter, som til sammen sysselsetter flere hundretusen nordmenn, sier Solberg til NRK.

Professor Petter Bae Brandtzæg sier at med en gang du bruker internett så bruker du amerikanske-tjenester. (Berit Roald/NTB)

Har behov for å si ifra

– Jeg håper at en forbrukerdrevet boikott av amerikanske varer og tjenester kan bidra til et press på den nåværende administrasjonen i USA om å oppføre seg noe «bedre». Jeg alene betyr lite og ingenting, men jeg vet at dette skjer i store deler av Europa nå, og til sammen er vi mange. Trump sier USA først, da blir konsekvensen at Europa sier Europa først, mener Skibenes.

Han håper at USA gjennom boikott skjønner at de er et land som mest av alt har tjent på en åpen global økonomi etter andre verdenskrig. Og at bistand fra USA på ingen måte bare har gått en vei.

– Om de opplever en kundeflukt, så håper jeg at noen i landet reagerer. Enten i kongressen eller Trumps økonomiske støttespillere i valgkampen. Og dermed tvinger Trump med sin administrasjon til å legge bånd på seg. Han er demokratisk valgt, så at han er president i fire år til er vanskelig å gjøre noe med.

Han håper konkret at USA støtter Europa/Ukraina videre, og at landet ikke trekker seg ut av all bistand internasjonalt. Og at USA blir et land å regne med videre.

– Det er mye å be om, og det er kanskje naivt, men uansett er det dette som er hensikten fra min side. Det føles også godt å gjøre noe konkret. Man blir motløs av å bare lese nyheter og kjekle med folk i sosiale medier, og ikke føle at man kan påvirke det som skjer. Jeg tror derfor at vi alle bør gjøre noen forsakelser for å prøve å påvirke utviklingen. Det er veldig mye som står på spill, også for Norges del framover. Et lite land, rikt på både naturressurser og penger, lever farlig i en verden der folkeretten ikke lenger gjelder, sier han.

Samtidig som han påpeker på at når myndighetene i et land har direkte innflytelse på algoritmene i en teknisk plattform, er vi over i en situasjon som han ikke ønsker å understøtte lengre så lenge han har et valg. Da er det veldig viktig hva vi som enkeltpersoner og forbrukere gjør.

På spørsmål om hvordan livet blir uten disse tjenestene, så sier han at når det gjelder underholdningstjenester så finnes det nesten like gode europeiske alternativer.

– Men livet uten Facebook og Instagram blir rart. Litt trist å kaste et kontaktnett man har brukt mer enn 15 år på å samle. Der er det mye hyggelige mennesker, gamle kolleger og mye bra folk. Men heldigvis finnes det andre måter å holde kontakt med mennesker på. Målet er jo også å bruke mindre tid på nett, og det blir forhåpentligvis bra. Sosiale medier er en unødvendig stor tidstyv, sier han.

– Folk er lei av de større plattformene

Skibenes velger nå å slette sin profil på Facebook og har nå registrert seg hos den norske sosiale plattformen Hudd, som kan være et alternativ til Facebook.

Det er ikke bare Skibenes som har registrert seg hos Hudd. Jonas Floberg Åkre, kommersiell sjef i Hudd, forteller at de har vokst med 80.000 brukere på bare fire måneder. Åkre sier at etter hvert som mediene og samfunnet har blitt mer bevisste og belyste omkring Trump og hans nære relasjon og samarbeid med Facebook og X/Twitter, så har de merket at de får nye brukere hver dag.

Jonas Floberg Åkre, kommersiell sjef i Hudd og forteller at de nå har 80.000 brukere og om en uke er det forventet at tallet skal ligge på 85.000- 90.000 brukere. (Hudd AS)

Han forteller at det er to hovedgrunner til at de vokser raskt.

– Det at vi ikke har noen falske brukere/kontoer og ingen algoritmer virker å være noe folk savner i en tid hvor folk vil bruke mindre tid på skjermene og være mer sosiale. Vi har vokst kraftig helt siden innsettelsen av Trump. Og særlig etter at det ble klart at de rikeste slik som Mark Zuckerberg som eier Meta og Elon Musk som eier Tesla og X, har mye påvirkningskraft og som støtter Trump ideologisk og med pengestøtte, forteller han.

Derfor har han troen på at mange nordmenn vil bytte ut Facebook til fordel for Hudd.

– Det at vi vokser så raskt er et tegn på at folk er lei av de større plattformene som vi mener undervurderer folks utfordringer med desinformasjon fra falske kontoer og ekkokamre, altfor mye reklame og algoritmer som gjør at du bruker for mye tid der. Så erkjenner vi at vi ikke er i mål, men de som blir med ser nok hvor vi ønsker oss, og de ser at vi utvikler appen i et forrykende tempo, og til det bedre, sier han.

Åkre påpeker også at om det noe vi skal være påpasselige med i tiden vi lever i nå så er det hvor data er lagret og hvem som har tilgang til den.

– Trenger ny infrastruktur

Petter Bae Brandtzæg er professor i medieinnovasjon ved Universitetet i Oslo (UiO) og sjefforsker ved SINTEF Digital. Han mener at de største utfordringene med å boikotte amerikanske tjenester er at det er svært vanskelig å gjennomføre en slik boikott. Dette på grunn av avhengigheten av den amerikanske teknologiske infrastrukturen.

– Mange tjenester er så sammenvevd med amerikanske plattformer at det er vanskelig å gjøre en reell boikott. Vi er avhengig av disse tjenestene. De er en del av vårt arbeidsliv, fritid, informasjonshenting og ikke minst offentlige systemer. Selv om noen har begynt å kutte ut spesifikke tjenester som Netflix og Instagram, er det fortsatt en stor utfordring å unngå amerikanske tjenester helt, ettersom mye av internett-infrastrukturen er avhengig av amerikanske servere, sier han, og fortsetter.

– Altså for å si det enkelt, med en gang du bruket internett så støtter du amerikanske tjenester.

Seniorforsker Petter Bae Brandtzæg i SINTEF Digital er utdannet psykolog og jobber i avdelingen Software and Service Innovation. (Werner Juvik)

Brandtzæg påpeker at det ikke finnes gode alternativer tilgjengelig.

– For å frigjøre seg fra amerikanske tjenester, må det bygges opp en helt ny teknologisk infrastruktur i Europa, noe som er en omfattende og tidkrevende prosess, sier han.

Medieviteren sier at han ser ikke for seg at denne trenden med boikott vil vokse.

– Men jeg vet at mange mennesker er bekymret for utviklingen i USA, og hvis situasjonen blir alvorlig nok til at folk begynner å merke konsekvensene direkte, kan det føre til at flere tar grep for å boikotte disse tjenestene. Det påpekes imidlertid at det krever betydelig innsats og at mange kanskje ikke er villige til å gjøre det med mindre situasjonen forverres ytterligere, sier han.

