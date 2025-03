Lønnsoppgjøret nærmer seg: Sjekk om du kan få et ekstra lønnshopp

Nå skal det snart forhandles om kroner og øre. Årets lønnsoppgjør starter med at LO og NHO utveksler sine krav fredag 14. mars.

Forhandlingene betyr mye for deg, enten du tjener lite eller har en vanlig lønn. Du får et lønnstillegg uansett.

Spørsmålet er hvor stort lønnshoppet blir. Det er avhengig av inntekten din.

Mindre i lønn enn industriarbeideren

Et vanlig krav fra LO i slike mellomoppgjør har vært at de som jobber i yrker med lav lønn må få et eget lavlønnstillegg.

Typisk gjelder dette dem som har tariffavtaler der lønna er under 90 prosent av gjennomsnittlig lønn for industriarbeidere.

Det er vanlig å sammenligne andre grupper med industriarbeiderne. En gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er 604.600 kroner i året.

90 prosent av dette tilsvarer 544.140 kroner. Det betyr at alle som tjener under 544.140 kroner regnes som lavtlønnet.

Dette har vært LOs tenkning i mange år, men det er ingen garanti for det vil skje på akkurat samme måte i år.

Tradisjonen tilsier uansett at ansatte som er på tariffavtaler med en gjennomsnittslønn under 544.140 kroner, skal få et ekstra tillegg.

LO har i alle lønnsoppgjørene siden 1990 fått gjennomslag for et lavlønnstillegg. I tilsvarende oppgjør for to år siden fikk de laveste lønte over 20.000 kroner mer i årslønn.

Ikke nok med at alle som var med i oppgjøret fikk minst 7,50 kroner i timen. De lavest lønte kunne pluss på enten tre eller fire kroner – avhengig om de hadde lokale forhandlinger eller ikke.

Disse fikk tre kroner ekstra

I et mellomoppgjør som nå forhandles det kun om kroner og øre. Disse oppgjørene foregår hvert andre år.

Er du på en av overenskomstene som vi lister opp i denne saken, er også sjansene store for at du får et lavlønnstillegg.

Følgende grupper fikk 7,50 kroner timen og lavlønnstillegget på tre kroner timen som tilsvarte en lønnsøkning på 20.475 kroner i 2023:

Bokbindere (Fellesforbundet)

Trykkerier og grafiske bedrifter (Fellesforbundet)

Bølgepapp, – kartonasjefabrikker med flere (Fellesforbundet).

Butikkoverenskomsten (HK)

Riksavtalen – Hoteller og Restauranter (Fellesforbundet)

Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)

Transportselskaper i Norge (Fellesforbundet)

Serigrafioverenskomsten er serigrafiske bedrifter, idéskissering, rentegning, tilrettelegging, konstruksjon, sats, reproduksjonsarbeid, trykkformer, trykkmaskiner og ferdiggjøring. (Fellesforbundet)

Miljøbedrifter i Norge omfatter ansatte i NHO-organiserte bedrifter som driver med håndtering av avfall og avfallsprodukter. (Fellesforbundet)

Arbeidsmarkedsbedrift-overenskomsten AMB (Fellesforbundet)

Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Bilutleie (Fellesforbundet)

Egg- og Fjærfekjøttindustrien (NNN)

Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)

Landforpleiningsavtalen er de som jobber med forpleining for oljearbeidere på anleggene på land. Det kan inkludere catering, kokk, renhold, sykepleier og eventuelle andre støttefunksjoner (Fellesforbundet).

Glass- og keramisk industri (Industri Energi)

Skianlegg (Arbeidsmandsforbundet)

Service- og vedlikeholdsoverenskomsten er flyvedlikehold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, vaktmestere, industriservice og flerfaglig tjeneste (Arbeidsmandsforbundet)

Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)

Barnehageoverenskomsten – private barnehager (Fagforbundet)

Disse fikk fire kroner ekstra

Følgende grupper fikk 7,50 kroner i timen og lavlønnstillegget på fire kroner timen som tilsvarte en lønnsøkning på 22.475 kroner i 2023:

Renholdsoverenskomsten (Arbeidsmandsforbundet)

Vekteroverenskomsten (Arbeidsmandsforbundet)

Vaskerier og Renserier (Industri Energi)

Industrioverenskomsten LO – Teko (Fellesforbundet)

Fritids- og aktivitetsavtale (Arbeidsmandsforbundet)

Nytt i dette oppgjøret var at det ble gitt et lavlønnstillegg for en bransje som ligger over 90 prosent av industriarbeiderlønn. Derfor ble bussjåførene på bussbransjeavtalen tilgodesett med et ekstra tillegg.

De har heller ikke lokal forhandlingsrett, men fikk én krone ekstra i timen.

8,50 kroner mer i timen tilsvarte en årlig lønnsøkning på 16.575 kroner.

Ny modell for lavlønn?

LO har brukt samme lavlønnsmodell i alle de samordnede oppgjørene med NHO siden 2005, men det nye nå er at partene har vurdert å ta i bruk en annen modell for å nå ut til flere lavtlønte.

LO og NHO er nå i sluttspurten av arbeidet med å se på nye modeller for å gi lavlønnstillegg.

Foruten dagens modell har LO sett på følgende alternativer:

Individuelt lønnsnivå

Overenskomstens gjennomsnittlige lønnsnivå

Å regne på median i hver overenskomst

Dagens modell har fått en del kritikk, og den har økt i styrke de siste årene, blant annet fordi mange faller utenfor når det er grupper med høyere lønn som trekker opp snittet.

Fagforbundet, LOs største og mektigste, krever en modell hvor det er det enkelte medlems lønnsnivå som skal legges til grunn.

Forbundet Styrke jobber for at det innføres en modell hvor det er snittlønna på bedriften, og ikke snittlønna i bransjen, som avgjør hvem som får tillegget.

