Youngstorget fylt til randen på kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen ble markert over hele landet lørdag. På Youngstorget i Oslo var det stappfullt av både kvinner og menn som ønsket å markere dagen.

Det ble holdt appeller av LOs førstesekretær Julie Lødrup, leder Line Khateeb i Palestinakomiteen, leder Khansa Ali i Mira-senteret og Ane Stø i Kvinnegruppa Ottar.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og hennes forgjenger Anette Trettebergstuen, som leder Arbeiderpartiets kvinnenettverk, sier i en uttalelse at likestillingen og kvinners rettigheter er truet fra mange hold, og at vi i år har mer å kjempe for enn på lenge.

– Vi har opplevd et tilbakeslag for kvinners rettigheter og likestillinga en stund nå. Motkreftene vokser seg sterkere og sterkere, i fremveksten av fascistiske høyreekstreme krefter verden over, med store nye kriger, glemte konflikter, bistandskutt og urolighet, uttaler de.

– Norge skal alltid være det landet som tør der andre tier, som setter kvinners rettigheter og likestilling høyt.

