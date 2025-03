Nesten fire av ti nordmenn tror ikke USA vil hjelpe Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

34,5 prosent av de spurte tror USA stiller opp dersom Norge blir truet av Russland, viser en meningsmåling InFact har gjort for Nettavisen. 38,1 prosent tror ikke USA stiller opp, mens 27,4 prosent svarer «vet ikke».

– Fra vårt ståsted i Forsvaret er det ingen tvil om at USA er vår viktigste allierte. Vi har et nært og godt samarbeid med våre amerikanske kolleger. Akkurat nå er det over 1200 amerikanske soldater på vinterøvelse i Norge, sier brigader og kommunikasjonssjef i Forsvaret, Eystein Kvarving, til Nettavisen.

Kvarving viser til den pågående «Joint Viking»-øvelsen i Norge med 10.000 soldater fra ni Nato-land.

– Vi jobber sammen i operasjoner og øvelser som tidligere. Nato er hjørnesteinen i norsk sikkerhet, og det kommer det til å fortsette å være, sier han.

Les også: Eksperter om taus USA-elite: – Tegn på at vi har krysset grensa

Les også: Bloomberg: Putin skal være klar til å diskutere en våpenhvile

Les også: Trump vil ha atomforhandlinger med Iran – Iran sier nei