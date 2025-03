Mannlige bilførere har høyere risikoatferd enn kvinner i trafikken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en fersk undersøkelse utført for Vegvesenet svarer 83 prosent av mennene at det nesten alltid er de som kjører bilen når par og familie er på tur. Bare 11 prosent av kvinnene svarer at de er sjåføren.

– Statens vegvesens egne undersøkelser viser at menn i større grad kan tilknyttes risikoatferd i trafikken og er tilknyttet de meste fatale ulykkene med rus, høy fart og aggressiv kjørestil, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Veidirektøren oppfordrer derfor flere kvinner til å ta sjåføransvaret,

– Ta rattet, kvinner, sier hun.

For øvrig viser statistikken fra fotoboksene til Statens vegvesen (ATK) i 2024 at nesten ti ganger flere menn enn kvinnen mistet lappen:

* 338 menn / 35 kvinner fikk førerkortet beslaglagt.

* 2327 menn / 279 kvinner ble anmeldt til politiet for råkjøringen.