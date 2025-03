Forsvarssjefen: – Jeg stoler fullt og helt på USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forsvarssjefen er for tiden i Nord-Norge, der han er med på Nato-øvelsen Joint Viking, men tirsdag deltar han i samtaler med andre europeiske forsvarssjefer i Paris.

Frankrikes president Emmanuel Macron har invitert til møtet med land som er villige til å bidra til å bevare freden i Ukraina etter en eventuell våpenhvile eller fredsavtale.

Også de andre nordiske landene deltar på møtet.

Stoler på Trump

De siste ukene har inntrykket av USAs nye sikkerhetspolitikk fått satt seg mer etter at Trump tok over. Signalene fra USA har ikke gjort at Kristoffersens tillit til USA som alliert og samarbeidspartner har endret seg.

– Jeg stoler fullt og helt på USA. Og det er et godt poeng at avhengig av hvordan avtalen blir, er det uansett viktig å ha med USA på en slik avtale. I alle fall i bakhånd eller som en eller annen garanti for støtten, sier han til NTB.

Tidligere diskusjoner har handlet om hvordan en avtale ser ut, hvilken tilstand Ukraina er i når kamphandlingene eventuelt er over, og hvor sterk avtalen er.

– Det har mye å si for hvordan man kan støtte Ukraina etter at kampene er over, sier Kristoffersen.

Normal situasjon i nord

I norske grenseområder til Russland er situasjonen normal.

– Det vi ser i våre nærområder, er normal aktivitet i forhold til sesongen. De øker sakte, men sikkert, den maritime aktiviteten med små øvelser, og etter hvert vil vi nok se noen undervannsbåter.

Det er få russiske styrker på land ved grensen til Norge. Russiske styrker som før var utstasjonert ved grensen til Norge, er sendt til Ukraina.

– Det er ganske normal aktivitet, men redusert i forhold til før krigen i Ukraina.

Prioriteringene til Forsvaret har ikke endret seg av den turbulente geopolitiske situasjonen de siste ukene.

– Langtidsplanen er god. Men vi kan godt gjennomføre den litt raskere, sier Kristoffersen.

