Bristow stanser alle SAR-tjenester i hele landet

Det er nå to av totalt 20 redningsmenn som er i streik. Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen sier i en pressemelding at han registrerer at Bristow Norway på bakgrunn av dette siste streikeuttaket har valgt å inntil videre suspendere all SAR-tjeneste på alle baser i hele landet.

– Vi rammer selskapet gjennom streiken ved at ledelsen må jobbe mer for å tilpasse tilgjengelig mannskaper, samtidig som en pågående streik rammer samarbeidsklimaet mellom arbeidstakere og ledelsen. Streik betyr konflikt og uenighet, noe vi mener er ledelsens ansvar å finne løsninger på, men det krever at de er villige til å kommunisere med sine ansatte. Der er vi ikke nå, sier Larsen.

Vil ikke sette liv og helse i fare

Han sier at redningsmennene gjennom streiken ønsker å ramme selskapet, men samtidig unngå å ramme tjenesten på en slik måte at det danner grunnlag for tvungen lønnsnemnd. Han sier at det forsiktige streikeuttaket skyldes frykten for at regjeringen skal gripe inn med nettopp tvungen lønnsnemnd.

– Vi er opptatt av at en kritisk tjeneste som Medevac og SAR må fungere, og vi kan ikke utvide streiken slik at vi setter liv og helse i fare. Dette opplever vi nå at arbeidsgiver spekulerer i. Klarer arbeidsgiver å gi inntrykk av at liv og helse er i fare, er veien kort til regjeringens involvering og tvungen lønnsnemnd, sier Larsen.

Medevac er en forkortelse for medisinsk evakuering, SAR er en forkortelse for search and rescue.

– Treffer oss hardt

Administrerende direktør Sondre Nordseth i Bristow Norway og NHO Luftfarts administrerende direktør Erik Lahnstein beklager ulempene streiken medfører for deres passasjerer.

– Den strategiske plassfratredelsen fra Parat treffer oss hardt. Når godkjent redningsteknisk ansvarlig er tatt ut i streik, oppfyller vi ikke kravene til vår driftstillatelse fra Luftfartstilsynet for søk- og redningstjenesten (SAR), sier Nordseth.

– Til tross for omstendighetene, gjør alle ansatte i Bristow en fantastisk jobb med å finne gode løsninger, hvor våre piloter og operasjonssentralen gjør det de kan for å sikre en trygg og sikker drift, fortsetter han.

Bristow har kommet med et tilbud til redningsmennene som er langt over rammen i frontfaget, og i tråd med det svært gode oppgjøret som Bristows piloter har fått, mener Lahnstein.

– Det er synd, for Bristow har strukket seg langt, og vi burde klart å komme til enighet uten streik, avslutter Lahnstein.