Aukrust om 8. mars: – Dette er et verdislag

– Likestilling og kvinners rettighet til å bestemme over egen kropp er et hovedpoeng innen utviklingspolitikken. Vi vet hvor viktig det er for utviklingen at ikke bare halve befolkningen deltar, sier Åsmund Aukrust til Dagsavisen.

Landets nye utviklingsminister har i forbindelse med markeringen av kvinnedagen 8. mars valgt å sette søkelys på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter fredag, i sitt første offentlige møte etter at han tok over jobben i forrige måned.

– Det er ekstra viktig når vi ser store tilbakeslag der mange land trekker seg økonomisk, og enda verre bekjemper det politisk. Det er ikke unikt for USA, vi ser det i mange andre land også.

En rød tråd

Aukrust mener at Norge kan spille en avgjørende rolle i kampen for kvinners rettigheter i tiden fremover.

– Det er essensielt at vi tar kampen. Andre land står ikke i kø, så her kan vi gjøre en forskjell. Og det skal vi. Økonomisk og politisk vil vi bruke alle kanaler vi har, for å fremme dette politisk, sier han.

Som helt fersk utviklingsminister, har den første måneden i jobben innebåret store geopolitiske endringer.

– På den tiden jeg har vært i stillingen, har det skjedd store endringer i verden. Kampen for likestilling er fra norsk side enda viktigere. Det kommer til å være en rød tråd i det arbeidet jeg skal gjøre som utviklingsminister, sier Aukrust.

Den 20. januar i år, etter å ha blitt innsatt som president i USA, undertegnet Donald Trump et dekret om umiddelbar stans i all amerikansk bistand, i påvente av en gjennomgang av aktiviteten.

Les også: Ekspert: – Kan ikke stole på det Trump sier om Nato (+)

Flyktninghjelpen er Norges største hjelpeorganisasjon. De frykter for at arbeidet med blant annet å redde liv, etter at bistandshjelpen fra USA ble stanset. (Flyktninghjelpen)

Usikker framtid

Den amerikanske bistanden til flere norske og verdensomspennende organisasjoner ble satt på vent i 90 dager, etter at Trump tok over og besluttet å pause store deler av USAs bistandsprogrammer i påvente av en full gjennomgang.

Hva som skjer etter de 90 dagene, er uvisst. Denne uka har en dommer opphevet deler av Trumps bistandsfrys.

– Vi får se hva som kommer. Men jeg er sikker på at vi ikke kan vente med arbeidet på dette området, til USA er med. Dette er ikke unikt for Trump, vi har sett det samme med alle republikanske amerikanske presidenter, sier Aukrust.

– Selv om jeg tror det er en enda hardere linje nå, og mer dramatisk. Nettopp derfor, med alt vi vet nå, må vi brette opp ermene og mobilisere økonomisk, verdimessig og politisk. Dette er et verdislag og Norge kan gå i front. Ikke alene, men sammen med alle andre gode land som jobber for det samme. Jeg tror Norges stemme blir viktig og avgjørende for fremover.

I USAs bistandsdirektorat USAID er flere tusen mennesker oppsagt. Hjelpearbeidere har advart at mennesker i fattige land kommer til å miste livet hvis USAs bistand stanses fullstendig. Den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas hevder at flere millioner mennesker kan dø, skriver NTB. Inntil nå har USA stått for om lag 40 prosent av all humanitærhjelp i verden.

– Det snakkes om at millioner kan dø. Hva skal Norge bidra med?

– Norge skal fortsatt være en stor donor i arbeidet for rett til abort. For når abort blir ulovlig, blir det ikke færre aborter. Det blir flere veldig utrygge aborter. Å behandle kvinner som har fått abort utført på en utrygg måte, koster verdenssamfunnet 553 millioner kroner i året, ifølge tall fra WHO. Her skal Norge bidra. Vi kan ikke bestemme reglene i andre land, det må de bestemme selv. Men vi vil bidra økonomisk, og ha høy stemme i støtten til modige kvinner og menn som jobber internt i sine land, svarer Aukrust.

– Hvorfor er dette så viktig for deg?

– Det er viktig for meg og Arbeiderpartiet. Noe av det viktigste for å sikre utvikling, er å sikre likestilling. Som nevnt blir det ikke utvikling hvis bare halve verden er involvert.

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

Åsmund Aukrust (Ap) sier han brenner for kvinnerettigheter - både i Norge og utenlands, og at det blir en rød tråd i arbeidet hans fremover. (Stortinget)

– Det ser mørkere ut enn på lenge

En rekke organisasjoner har allerede varslet at de sier opp tusenvis av ansatte og må kutte eller sette programmer på vent etter USAs bistandsfrys.

Konstituert generalsekretær Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp sier til Dagsavisen at kutt fra USA på flere fronter vil føre til massive tilbakeslag for kvinners helse og rettigheter verden over.

– Disse kuttene kommer på toppen av en utvikling der vi allerede har sett tilbakegang på dette området, sier Næss-Holm.

– Det ser mørkere ut enn på lenge for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter globalt. Vi ser allerede resultatene av amerikanske kutt i mange land, sier Næss-Holm videre.

Kirkens Nødhjelps Arne Næss-Holm advarer om situasjonen etter USAs bistandsfrys. (Lise Åserud/NTB)

Det er ikke bare den generelle amerikanske bistandsfrysen som påvirker organisasjonenes arbeid. Trump har gjeninnført den såkalte munnkurvregelen, «global gag rule», som nekter hjelpeorganisasjonene å bruke amerikanske bistandsmidler til å bistå med aborter eller drive med informasjonsarbeid om abort.

– Det vil føre til flere uønskede svangerskap, utrygge aborter og flere barseldødsfall, og en rekke andre tilbakeslag på helse, sier Arne Næss-Holm, som kommer med en klar oppfordring.

– Nå må Norge og andre land demme opp for USAs politikk ved å øke pengebidragene til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter globalt. Norge må fortsette å ta ansvar som en pådriver på dette feltet.

Les også: Overtydelig at vår verdensorden er i trøbbel (+)

– Et arbeid jeg brenner for

Åsmund Aukrust sier at arbeidet vi gjør politisk utenlands, må reflektere den politiske tenkningen innenriks.

– 8. mars er viktig for oss i Arbeiderpartiet. Det har det alltid vært. Og det vi kjemper for hjemme, er også det vi skal kjempe for ute i verden.

– Det høres ut som du er gira på å sette i gang?

– Gira er litt feil ord, med det dramatiske bakteppet denne saken har. Men det er noe jeg brenner for, og synes at Norge skal ha en tydelig profil på, jobbe hardere for – og det er veldig i kjernen av Arbeiderpartiets utvikling politisk. Vi må politisk ha en tøff og tydelig strategisk stemme. Da må vi snakke høyt når det er nødvendig, og tenke strategisk for å få resultater.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i Stortinget denne uka at det norske forsvaret må styrkes og at støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet må økes «betydelig». Både regjeringen og de fleste partiene på Stortinget mener det kan finansieres med oljepenger, mens Fremskrittspartiet blant annet har foreslått å kutte i bistandsmidlene for å finansiere opp større midler til Ukraina.

På spørsmål om han tenker at det er aktuelt, svarer Aukrust nei.

– Vi har som veldig tydelig politikk at Norge gir 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand, og dessverre er det bare Norge som gjør det. Fra Aps side er det et avgjørende prinsipp. Vi lever i en tid da mange mennesker trenger internasjonal støtte, samtidig som andre land kutter støtten, dropper solidariteten og handler i egeninteresse. Men det er i Norges interesse å hindre krig og jobbe mot klima- og helsekriser. Jeg tenker det er uklokt å trekke seg fra resten av verden, for da fyller andre det gapet – Kina, eller Russland for eksempel. Det er strategisk viktig at Norge er til stede, mener Aukrust.

Les kommentar: Donald Trump er i ferd med å strupe Amerika

Baklengs inn i framtida

Aukrust, som er født i 1985, har vokst opp i en verden der kampen for likestilling er helt naturlig.

– Jeg har levd i en generasjon der arbeidet for likestilling har gått i riktig retning. Det har gått sakte, men riktig vei. Men nå, hvis man ser et par år bakover og framover, ser man at mektige aktører bekjemper mangfold og likestilling. Da må vi som tror det er essensielt, mobilisere for det. Det kjennes meningsfullt og viktig i tiden som kommer.

– Hvorfor går noen land bakover i arbeidet med kvinners rettigheter, tror du?

– Det er et godt spørsmål. Det er sterke krefter vi står opp imot. Vi ser at kampen om likestilling brukes for å polarisere i land. Vi ser det ikke mye i Norge, men det er ikke umulig at det skjer her også. Derfor må vi være i forkant av den type retorikk.

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)

Les også: Stoltenberg advarer: – Fare for handelskrig