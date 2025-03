Venstre vedtok å prioritere opprustning og Ukraina

– Jeg mener det er viktig å være ærlig med velgere om at situasjonen i verden gjør at vi må prioritere det viktigste først. Akkurat nå handler det om å ta et større ansvar for vår egen sikkerhet og beredskap, og støtte Ukraina med alt vi kan i frihetskampen de kjemper på vegne av liberale demokratier over hele verden, sier Venstre-leder Guri Melby i en kommentar til NTB.

Forslaget fra ledertrioen – Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Abid Raja – kom inn etter at fristen for å fremme forslag hadde gått ut. Det måtte derfor ha støtte fra to tredeler av landsmøtedelegatene for at det skulle kunne bli tatt opp til behandling, noe det fikk. Deretter vedtok landsmøtet å ta det inn i partiprogrammet.

Hvorvidt Venstre vil lykkes med de andre punktene i programmet, er avhengig av det gjenstående økonomiske handlingsrommet, sa Melby da hun lanserte forslaget bare dager før delegatene samlet seg på Lillestrøm.

– Venstre har politikk for alle samfunnsområder, og vi skal fortsette å satse på å nå klimamål, styrke skolen, gi næringslivet bedre vilkår og hindre utenforskap. Men vi er samtidig ærlige om at sikkerheten vår kommer aller først, og det mener jeg er det ansvarlige å gjøre i en tid som denne, sier Melby.

