Vedum slår tilbake mot Venstres EU-offensiv

– Norge har ikke noe å tjene på å melde oss inn i EU. Å flytte makt bort fra det norske folk skaper bare flere problemer, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Melby åpnet Venstres landsmøte fredag med å slå fast at Norge ikke lenger kan stå på utsiden av EU i disse urolige tider.

Norsk EU-medlemskap er helt uaktuelt, mener Vedum, som forsikrer at Sp er en garantist for å ikke melde Norge inn i EU. Han minner om at Norge har sagt nei to ganger før.

– Det har tjent Norge godt å stå utenfor EU med kontroll over egne naturressurser og at norske folkevalgte bestemmer i Norge.

– Jeg mener vi heller må ta tilbake kontrollen over strømmen vår, få ned strømprisene og si nei til fjerde energimarkedspakke, enn å gi fra oss makta over naturressursene våre til EU.