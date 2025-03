Stoltenberg tror fortsatt på skattekommisjon: – Vi har sett større mirakler før

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har sett større mirakler før, sier Stoltenberg på spørsmål fra NTB fredag ettermiddag.

Da hadde han samlet pressen for å fortelle om hans forslag til en bredt sammensatt skattekommisjon, som allerede har møtt kraftig motstand.

– Vi mener det er klokt i en uforutsigbar tid å bidra til mer forutsigbarhet, sa Stoltenberg.

Finansministeren sier han har registrert «vekslende interesse for slikt arbeid,» med henvisning til at Høyre, Senterpartiet, Frp og SV alle har gått imot kommisjonen.

– Det er opp til partiene å bestemme. Vår invitasjon står ved lag, sa han.

– Avlyser ikke skattedebatten

Stoltenberg sier han fortsatt mener det er en god idé med en skattekommisjon, og han sier det ikke er et forsøk på å dysse ned skattedebatten før valget.

– At vi nedsetter en kommisjon, betyr ikke at vi avlyser skattedebatten.

Med sin lange erfaring fra norsk politikk viste finansministeren også til tidligere skattereformer, blant annet i 1992 og på 2000-tallet, som eksempler for hvordan han går fram nå.

Peker på NRK-serie

Til og med NRK-serien «Makta» dro finansministeren inn, da han viste til hvordan diskusjonen av rentefradraget for boligeiere som var helt utenkelig å endre i 1979 til slutt ble utjevnet mer enn et tiår senere.

– Vi har satt i gang det arbeidet. Jeg tok kontakt med partiene, i fortrolighet. Nå er vi der at det er en offentlig debatt, og det er i og for seg greit.

Samtidig setter han ikke helt pris på hvordan det hele har skjedd.

– En rolig sondering er blitt en offentlig diskusjon. Den største taperen er norske bedrifter.

Kommenterte Listhaug-utestenging

Torsdag ble sonderingene til Stoltenberg kjent, og det førte til at han anklaget Frp-leder Sylvi Listhaug for tillitsbrudd. Hun gikk raskt ut med kritikk av kommisjonen.

Fredag toppet det seg med at Listhaug forsøkte å få adgang til pressekonferansen, men uten hell.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier hun ble nektet adgang til finansminister Jens Stoltenbergs pressekonferanse fredag ettermiddag. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Jeg kjenner ikke til noe annet enn at man har rutiner med at man har pressefolk, som representerer mediehus, på pressekonferanser, sa finansministeren.

Frp gjorde det klart allerede torsdag at de ikke ville være med på arbeidet med skattekommisjonen. Fredag gikk i tur og orden Høyre, Senterpartiet og SV ut med det samme.

– Sett større mirakler før

– Når Frp ikke ønsker å delta, finnes det ikke noe grunnlag for dette. Det vil være relativt meningsløst for Høyre å sitte i et slikt utvalg, sa Høyre-leder Erna Solberg.

Stoltenberg mener på sin side at et bredt, politisk utvalg fortsatt er nødvendig.

– Det Norge trenger, er en kommisjon som er bredt politisk sammensatt som kan gi oss litt veiledning om hvordan vi kan få til, sa han.

Og han er trygg på at det fortsatt vil la seg gjøre.

