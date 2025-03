Stoltenberg inviterer til skatteforlik – Høyre og Frp kritiske

– Regjeringen inviterer til et bredt forlik om skatt, for å bidra til at vi får et bedre og mer forutsigbart skattesystem for bedriftene og for familiene, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til VG.

Regjeringen har besluttet å sette ned en kommisjon med deltakere fra ulike partier. Disse skal legge grunnlaget for forliket. Målet er at skatteforliket skal være klart neste år, slik at det kan tas med i statsbudsjettet året etter.

Vil ha med Siv Jensen

– Jeg tror ikke nødvendigvis at vi kan bli enige om alt, men det er en fordel om det blir enighet om noen bærebjelker som vil kunne gi bedre rammevilkår for bedriftene for å styrke deres konkurransekraft, mer forutsigbarhet og et bedre skattesystem, sier Stoltenberg.

Han sier at bakgrunnen for at han ønsker et forlik nå, er at det har vært mange skiftende regjeringer og mange endringer i skattesystemet.

– Bakteppet for denne skattekommisjonen er en stadig mer urolig verden, og langsiktige utfordringer for norsk økonomi. Derfor er regjeringens prosjekt trygg styring. Trygg økonomisk styring krever gode langsiktige prioriteringer, hvor et velfungerende og tillitsbasert skattesystem er en viktig brikke, sier Stoltenberg i en pressemelding fra regjeringen.

Til VG nevner han tidligere Frp-leder Siv Jensen som en han tenker kan sitte i et skatteutvalg. Han sier også at Høyre har signalisert at de vil bli med.

Listhaug sier nei

Dagens Frp-leder, Sylvi Listhaug, opplyser til Aftenposten at hun torsdag kveld sendte et brev til Stoltenberg om kommisjonen.

«Norge trenger ikke en ny skattekommisjon, vi trenger skattelettelser. Vi takker derfor nei til å komme med innspill til mandatet for en ny skattekommisjon»., skriver hun i brevet.

Regjeringen skriver i pressemeldingen at mandatet tar utgangspunkt i at prinsippene fra skattereformen i 1992, hovedmålene med skatte- og avgiftssystemet og de sentrale systemegenskapene skal ligge fast også i tiden fremover.

– Synes mandatet er drøyt

Listhaug reagerer på sin side på mandatet til kommisjonen, blant annet at utvalget ifølge henne skal legge til grunn en nedgang i petroleumsvirksomheten, noe Frp er imot. Hun reagerer også på at utvalget skal se på hvordan skatter og avgifter bør tilpasses økte kostnader for husholdninger og bedrifter som følge av klimaomstillingen og -målene, og at CO2-avgiften skal fortsette å øke i årene fremover.

– Grunnen til at vi går ut offentlig, er at vi synes mandatet er så drøyt. Det er et av de mest politiske mandatene jeg kan huske. Det er åpenbart et forsøk fra Stoltenberg på å sminke bruden før valgkampen. De ønsker å ta en ekstremt viktig skattedebatt bort fra valgkampen, sier Listhaug.

Tommel ned fra Høyre

Høyre-leder Erna Solberg kaller Aps invitasjon for et forsøk på å parkere skattedebatten fram til valget.

– Dette virker som politisk spinn, et forsøk på et triks, fra Stoltenberg i håp om å parkere skattedebatten fram til valget. Det kommer han ikke til å lykkes med, sier Solberg om finansminister Jens Stoltenbergs invitasjon til bredt skatteforlik.

Hun sier det er rart å lese Stoltenbergs intervju i VG og sier de ikke har ikke fått noen signaler fra Arbeiderpartiet om at de ønsker noe skatteforlik.

– Arbeiderpartiet har økt skattene i snart fire år, og ingenting tyder på at de ønsker å endre kurs, sier Solberg.

– De har spurt oss hva vi tenker om å sette ned et offentlig utvalg med bred politisk deltakelse, men de har ikke tatt noe som helst initiativ til noe forlik, sier Høyre-lederen.

