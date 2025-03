Senterpartiet krever svar om norgespris – frykter regjeringen skjuler det negative

– Regjeringen har veldig tidlig kommunisert de positive sidene med ordningen de har planlagt. Da blir det veldig kritikkverdig hvis de holder tilbake det negative og begrensninger i ordningen, sier Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad til NTB.

Regjeringen har lovet norske strømkunder i hus og hytter såkalt norgespris på strøm fra 1. oktober, med en fastpris på 40 øre/kWh før avgifter og påslag.

Ifølge Europower har regjeringen sendt signaler til strømbransjen om at det kan komme en begrensning på hvor mye strøm folk får kjøpe til norgespris.

Dette er ikke bekreftet på noe vis, men Senterpartiet ber nå statsråden om å avklare dette så raskt som mulig.

NTB har bedt energiminister Terje Aasland (Ap) om en kommentar til saken, men har fått denne kommentaren i epost fra kommunikasjonsavdelingen i departementet:

– Energidepartementet vil om kort tid sende forslaget om norgespris ut på høring, og der vil alle sider av forslaget komme fram.

Energiminister Terje Aasland (Ap) har ennå ikke lagt fram alle detaljene om norgesprisen. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Vil ramme veldig skjevt

Pollestad ber statsråden svare nå.

– Vi er kritiske både til en eventuell begrensning på norgesprisen, og at vi ikke får vite hva den begrensningen er for noe. Og at det synes å være kommunisert til næringsaktørene, men ikke til folk flest.

I dagens strømstøtteordning er det også en begrensning. Den kuttes på forbruk over 5000 kWh i måneden. Dette er såpass høyt at det ikke har praktisk betydning for en vanlig husholdning.

Det er ikke kjent hvilken grense regjeringen eventuelt vurderer sette på den nye norgesprisen.

– Alt tyder på at en volumbegrensning vil ramme veldig skjevt. De som har små, moderne leiligheter, vil komme veldig godt ut av det. Mens de som har store hus, gamle hus, de som har store familier, får nå en usikkerhet om de vil bli omfattet og fullt ut av norgesprisen eller ikke, sier Pollestad.

Triks med liten skrift?

Pollestad ber energiministeren komme på banen nå for å rydde unna all usikkerhet og fortelle hvilke begrensninger de eventuelt har tenkt seg på ordningen.

– Her virker det som at energiminister Terje Aasland bruker det velkjente trikset med å ha noe med liten skrift som man ikke snakker om. Dette må han være tydelig og ærlig på.

Han har sendt et skriftlig spørsmål til Aasland om saken i Stortinget, men mener at Aasland bør svare offentligheten så fort som mulig og ikke vente til Stortinget har fått svar.

– Det beste vil være at Aasland svarer meg eller offentligheten med at «nei, det vil ikke komme noen volumbegrensning». Men hvis han tenker seg en volumbegrensning, så er det like naturlig at han kommuniserer den til folk, som at han kommuniserer til prisen til folk.