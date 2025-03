Ny måling: Støre mister flertallet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I Nettavisens marsmåling, gjort av InFact, får Arbeiderpartiet 29,5 prosent i oppslutning, noe ned fra februarmålingen der de slo til med hele 30,7 prosent.

Samtidig ryker det knappe flertallet rødgrønn side hadde på forrige måling. På marsmålingen får Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV til sammen 75 mandater på Stortinget, ti færre enn de 85 som skal til for å få flertall. Med støtte fra Rødt og MDG er de ett mandat unna.

Dette er godt ned fra Nettavisens februarmåling, der de rødgrønne til sammen fikk 91 mandater.

Samtidig tyder målingen på at Senterpartiet ikke har tjent noe på å gå ut av regjering. De får 5,4 prosent oppslutning, ned fra 6,0 i februar.

Frps oppslutning holder seg stabilt på 24,1 prosent, 0,2 prosentpoeng ned fra forrige måling. Høyre fortsetter å ligge lavt med 16,4 prosent.

De borgerlige partiene tar allikevel tilbake flertallet med 85 mandater, blant annet fordi Venstre så vidt kommer seg over sperregrensen. KrF, på sin side, havner sammen med MDG under sperregrensen, mens Rødt i likhet med Venstre havner over.

Her er tallene for alle partiene med endringen fra forrige måned i parentes: Ap 29,5 (-1,2), Frp 24,1 (-0,3), H 16,4 (+0,8), SV 6,6 (+0,1), Sp 5,4 (-0,6), R 4,0 (-1,4), V 4,3 (+0,9), KrF 3,3 (+0,3), MDG 3,0 (+0,7).