Mann dømt til fengsel etter å bli tatt i fotoboks 61 ganger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I Hordaland fredag ble mannen dømt til 30 dagers ubetinget fengsel, og han får i tillegg kjøreforbud i 17 måneder, skriver Bergensavisen. Med fengselsstraffen slettes bøtene, som er anslått å være på rundt 450.000 kroner.

Mannen er rumensk statsborger og kom til Norge i fjor høst.

– I Romania kjører vi annerledes. Det er andre fartsgrenser der enn her, sa han via sin forsvarer til pressen i pausen.

Likevel beklaget han i retten og gikk med på en forenklet tilståelsesdom.

– Jeg har ikke nødvendigvis tenkt over at jeg trykket på gassen, men jeg er ikke i tvil om at det ble målt riktig, siterer BA.

Mannen har hovedsakelig blitt avfotografert i fotoboksen i Fløyfjellstunnelen i Bergen, og den høyeste farten skal være målt til 136 kilometer i timen.

Les også: Ramme alvor for private barnehager (+)