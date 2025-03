Listhaug sier hun ble nektet adgang til Stoltenbergs pressetreff

Listhaug fikk besøkslapp, men ble nektet adgang til pressetreffet.

– Jeg fikk dette her kortet, men så fikk jeg ikke komme inn. Og det ble jeg litt overrasket over fordi jeg vet at stortingspolitikere fra tid til annen går på denne type pressekonferanser for å følge med, sier hun til NTB.

– Så jeg vet ikke hva som er begrunnelsen for at jeg ikke slipper inn her. Men det må jeg bare ta til etterretning.

Hun sier hun hadde planer om å lytte til hva som ble sagt og eventuelt svar på spørsmål i etterkant av pressekonferansen.

– Jeg hadde ikke tenkt å ‘krasje’ pressekonferansen. Det hadde jeg ikke tenkt til, sier hun videre.

– Tror du Stoltenberg er sur på deg fordi du lekket dette mandatet?

– Det må du nesten spørre ham om. For vår del var det viktig å avfeie dette forsøket på å lure oss, for å si det rett ut, ved å sette skattepolitikken på sidelinjen.

– Jeg skjønner at han ønsker endringer. Det trengs fordi vi ser at næringslivet er skadelidende av at mange flytter ut, men da må han komme tilbake med konkrete forslag til skattereduksjoner – så vil det stå mange partier klare til å støtte dét.