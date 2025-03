Høyre og Ap vil ha budsjettendringer – resten av Stortinget sier nei

Konkret foreslår Høyre at dersom en mindretallsregjering ikke får flertall for sitt statsbudsjett, skal det settes opp mot budsjettforslaget som har nest flest stemmer, skriver Klassekampen.

Deretter tvinges Stortinget til å stemme på ett av forslagene, ifølge Høyres framlegg. Det betyr at dersom Ap i regjering ikke hadde klart å få flertall for sitt budsjett, kunne de ha tvunget partiene på Stortinget til å stemme for enten sitt eller Høyres budsjett.

Ifølge Høyres Jan Tore Sanner har det foregått en maktforskyvning fra regjeringen til Stortinget i senere år. Han mener budsjettforhandlingene trekker ut i tid, og at det brukes for mye penger. Forslaget er sendt videre til presidentskapet og skal stemmes over før sommeren.

Alle de andre partiene på Stortinget er motstandere av forslaget.

– Det er gammeldags, idiotisk og egentlig flaut at de to statsbærende partiene, som over tid har opplevd tilbakegang, ønsker å gi seg selv mer makt og en mer behagelig posisjon via forretningsordenen på Stortinget, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.