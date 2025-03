Forsvaret bruker for mye tid på å kutte i stedet for å ruste opp, mener forbundsleder

I Norge er det vedtatt en langtidsplan for Forsvaret fram mot 2036. Men det er ikke nok penger til å gjennomføre tiltakene i planen, fastslår Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i sin forsvarsanalyse.

Det mangler cirka 6 milliarder kroner hvert år, ifølge FFIs beregninger.

At langtidsplanen for Forsvaret ennå ikke er fullfinansiert, går blant annet ut over muligheten til å øve.

Milliardkutt

Forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund Torbjørn Bongo, mener det er et stort problem at Forsvaret for tiden leter etter muligheter for kutt i stedet for å tenke på hva som bør gjøres for å få til en oppbygging.

Han viser blant annet til at Forsvarssjefen ikke har funnet tiltak for å dekke kutt tilsvarende en milliard kroner i langtidsplanen.

– Det brukes masse tid og ressurser på å finne måter å spare penger på, som vi ikke har noen garanti for vil lykkes. Det er bortkastede ressurser. Det brukes enormt mye tid på å spare småpenger, i stedet for at de samme folkene kan bruke tid på å legge planer for hvordan vi skal bygge opp Forsvaret, hvilke utstyr vi trenger, opplæring av folk og så videre, sier Bongo.

Han mener også det er viktig å fylle opp lagrene.

– Utstyr kan ofte være en flaskehals. Man må gå i dialog med industrien, og ha folk som klarer å gjennomføre prosessene.

Forbundsleder for NOF, Torbjørn Bongo, mener det blir helt feil å bruke tid på kutt, framfor å se på muligheten for styrking av forsvaret. (Ole Palmstrøm)

Oppbemanning

Det viktigste som kan gjøres på kort sikt er derfor å styrke driftsbudsjettet, mener Bongo.

– Det må gjennomføres en raskere oppbemanning enn det som ligger i kortene, legger han til.

I tillegg påpeker han viktigheten av å kutte effektiviseringskravet som man vet kommer nettopp fordi det er for lite penger.

– Det vet vi vil få negative konsekvenser for aktiviteten, poengterer han.

Enighet på Stortinget

Intervjuet med Bongo ble gjort før statsminister Jonas Gahr Støres redegjørelse for Stortinget torsdag.

Der lovte statsminister Jonas Gahr Støre å oppdatere langtidsplanen for Forsvaret.

– Vi må ruste opp. Men samtidig er det viktig å si at vi gjennom forsvarsplanen har doblet forsvarsutgiftene. Det kan være aktuelt å forsere dette. En gang i året rapporterer vi om framdriften. Vi må ta en vurdering av dette når tiden kommer, sa Støre.

Det er bred enighet på Stortinget om å styrke Forsvaret. Tirsdag starter arbeidet med å lage statsbudsjettet for 2026.

