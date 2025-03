Heller ikke Sp og SV vil ha Stoltenbergs skattekommisjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er en dårlig idé. Dropp den. En kommisjon nå før valget kan framstå som en manøver for å slippe en nødvendig debatt om skattepolitikk i valgkampen. SV og jeg er alltid klare for å diskutere hvordan vi kan få en mer omfordelende skattepolitikk, men dette kan ende med en tvangstrøye der vi ikke får tatt de grepene som trengs, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

– Legg det bort. Gravlegg det, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Fremskrittspartiet og Høyre har allerede varslet sin motstand mot kommisjonen, som skulle samle partiene til et nytt skatteforlik.

Fremskrittspartiet sa nei til å delta i skatteforliket allerede torsdag, mens Høyre meldte seg ut fredag formiddag – nettopp fordi Frp ikke er med.

– Når Frp ikke ønsker å delta, finnes det ikke noe grunnlag for dette. Det vil være relativt meningsløst for Høyre å sitte i et slikt utvalg med bare Ap, Sp og SV, sa Høyre-leder Erna Solberg i en pressemelding.

Når Senterpartiet nå sier nei, er partier med 85 av 169 mandater på Stortinget imot kommisjonen.

