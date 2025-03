Fant melding om skoleskyting på toalett på skole i Nannestad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Teksten lød «Skoleskyting 10.03.2025» og ble oppdaget på Nannestad ungdomsskole, skriver Romerikes Blad.

– Vi tar situasjonen alvorlig. Dette er en alvorlig melding å skrive på veggen på en skole. Vi har hatt møte i kommunens kriseledelse i ettermiddag, og vi har god dialog med politiet, som gir oss god veiledning, sier ordfører Christian Bendz i Nannestad kommune i en pressemelding.

Politiet vurderer situasjonen fortløpende og kommer mandag til å være til stede på skolen for å sikre elevene og de ansattes trygghet, skriver Bendz.

Han forteller at de har varslet elevenes foresatte, og at deres høyeste prioritet er å forsikre elevene og de ansatte om at det er trygt å komme på skolen på mandag.