Brunost-salget på vei opp etter flere år med nedgang

Oppgangen på 9,2 prosent skjer etter at brunost-salget har gått ned i årene før, opplyser Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter (Melk).

– Yngre generasjoner velger ofte andre pålegg, men interessen for tradisjonell mat vokser. Når over halvparten av alle nordmenn allerede tenker på brunost som Norges nasjonalost, er det gledelig at den finner veien tilbake til flere frokostbord, sier ernæringsrådgiver Terese Glemminge Arnesen i Melk.

Ifølge Melk spiser kun 30 prosent av unge i 20-årene brunost ukentlig, mens tallet er 64 prosent hos dem over 60 år. Glemminge Arnesen minner om at brunosten er en viktig kilde for jod som særlig unge og gravide får lite av, mens den i tillegg inneholder kalsium og B-vitaminer.

– En næringsrik frokost gir energi til dagen. Brunost er både sunn og enkel å bruke, og vi håper enda flere unge får øynene opp for den, sier hun.

I forrige uke var det for øvrig 100 år siden nordmannen Thor Bjørklund tok patent på sin oppfinnelse – ostehøvelen. Ideen kom til etter at han hadde irritert seg over at han ikke fikk skåret av tynne nok osteskiver.

Det er siden blitt laget over 60 millioner ostehøvler i Norge, og norske ostehøvler eksporteres i dag til land over hele verden, ifølge Patentstyret.