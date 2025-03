Åtte rusbehandlingsaktører går til sak mot Helse sør-øst

De åtte aktørene er Tyrilistiftelsen, Stiftelsen Manifestsenteret, Samtun, Frelsesarmeen, Stiftelsen Trasoppklinikken, Stiftelsen Renåvangen, Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken og Stiftelsen Incognito klinikk, skriver de i en pressemelding.

Disse er alle ideelle aktører som tilbyr ulike former for behandling for rusavhengighet – og er avhengige av avtaler med Helse sør-øst for å kunne drive.

Mange aktører fikk ikke fornyet avtale med Helse sør-øst under anbudskonkurransen i fjor høst. Men konkurransen ble så omgjort og gjenåpnet da det viste seg at enkelte tilbydere hadde oppfattet konkurransegrunnlaget på en annen måte enn mange andre.

En viktig del av bakteppet er at såkalt fritt behandlingsvalg ble lagt ned av dagens regjering i 2022. I dets sted har Helse sør-øst lyst ut anbud for rusbehandlingen som de mener det er behov for.

Fakkeltog

De åtte aktørene har behandlingssteder mange steder på Sør- og Østlandet. 7. november i fjor gikk flere tusen personer i fakkeltog i Oslo for å markere sitt standpunkt i saken.

– Vi er mange som demonstrerer i Oslo og Trondheim i kveld, fordi vi mener at behandlingstilbudet ikke bare skal måles i kroner og øre, men i livskvalitet og bedring. Vi trenger en anbudsprosess som verdsetter det mangfoldige og kunnskapsrike arbeidet som utføres i feltet, sa daglig leder Jonas Finnby i Tyrilistiftelsen den gangen.

Arrangørene fryktet at så mange som 400 langtidsdøgnplasser til rusavhengige kan forsvinne på to år.

Inkurie

– Helse sør-øst RHF har erkjent at intensjonen var å sende ut en melding til alle tilbydere for å klargjøre hva som var gjeldende, men at dette «ved en inkurie» ikke ble gjort, skriver aktørene i pressemelding.

Nå vil de ha en midlertidig forføyning for å forhindre at avtalene undertegnes «før saken er tilstrekkelig belyst og det foreligger en ny, rettskraftig dom».

– Uklarheten har virket inn på utformingen av tilbudene og dermed på resultatet av konkurransen. Helse sør-øst har derfor plikt til å avlyse konkurransen, sier advokat Morten Goller i advokatfirmaet Wiersholm, som fører saken på vegne av de åtte tilbyderne.

NTB har bedt Helse sør-øst om en kommentar til saken.

Blå Kors vant fram

I februar vant Blå Kors og Mestringshusene Bolkesjø AS fram i retten med en sak på lignende grunnlag. Helse sør-øst anket ikke denne dommen.

Problemene i tildelingsprosessen har ført til en fare for at flere ideelle aktører kan måtte legge ned. Helseforetaket varslet 27. februar at de ønsket å inngå avtaler med tilbyderne som opprinnelig fikk tildeling den 21. oktober i fjor, og satte fristen for å klage – karensfristen – til 11. mars.