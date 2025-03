Støre møter de parlamentariske lederne om økt Ukraina-støtte

– Jeg har invitert de parlamentariske lederne på Stortinget til et møte i ettermiddag. Tema for møtet er økt norsk støtte til Ukraina, sier Støre til NTB.

Det er ventet at Støre vil legge fram forslag til økt støtte når han holder redegjørelse på Stortinget i formiddag. Hvor mye støtten vil ligge på, er ennå ikke kjent.

– Norge må øke sin støtte til Ukraina fordi landet trenger hjelp til sin forsvarskamp. I tillegg må vi bidra til å sikre framtidig finansiering av planer for våpenhvile og fred som flere land nå jobber med, sier Støre videre.

Redegjør om politiske samtaler

I redegjørelsen vil Støre orientere om utviklingen i krigen i Ukraina, de politiske samtalene som pågår med Ukraina, USA og i Europa.

Flere partier har tatt til orde for at Norge må øke støtten etter at forholdet mellom USA og Ukraina er blitt stadig mer anstrengt. I helgen uttalte Støre at regjeringen snarlig ville komme til Stortinget med et forslag om å øke støtten. I fjor ble Stortinget enige om gi 35 milliarder kroner i 2025.

Norge har måttet tåle kritikk fra Politikken i Danmark og Dagens Nyheter i Sverige for å ha vært for gjerrige med støtten.

Avisene har pekt på at Norge har tjent store penger på gasseksport som en konsekvens av krigen, men at vi ligger dårligst an blant våre naboland når støtten ses som andel av BNP.

Så langt har Norge gitt Ukraina 38 milliarder kroner i støtte, ifølge tall fra Kiel Institute for the World Economy. Støtten som andel av BNP er lavere for Norge enn for alle andre land i Skandinavia og Baltikum, har Aftenposten har omtalt.

Dette har også blitt tatt opp av flere av opposisjonspartiene her hjemme, som har tatt til orde for at det er på tide å øke støtten betydelig.

Vil vurdere fond

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) understreket i spørretimen onsdag at det er viktig at økt støtte skjer i nært samarbeid med både Ukraina selv og andre europeiske land.

Man må se på hvordan man skal innrette støtten – for eksempel om det skal etableres et større felles fond. Og støtten må også ses i lys av det Norge gjør politisk og diplomatisk, påpekte han.

– Jeg er glad for at vi nå får en dialog om støtte, utløst av at 2025 ser ut til å bli et enda mer avgjørende år enn vi visste for noen måneder siden, sa Barth Eide.

