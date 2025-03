Støre om USA: – La oss ikke spekulere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er store bevegelser i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk og i handelspolitikken. Mange uttalelser har skapt usikkerhet og reaksjoner, sa Støre.

Han omtalte utviklingen som den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen for landet vårt siden andre verdenskrig.

Budskapet fra USA er at de står ved sine forpliktelser i Nato, inkludert artikkel 5, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– La oss ikke spekulere, men nøkternt jobbe for at alle allierte lever opp til sine forpliktelser, sa Støre i sin redegjørelse til Stortinget torsdag.

Han sier man har hatt gode samtaler med den nye amerikanske administrasjonen, tross den ofte konfronterende og uforutsigbare stilen fra president Donald Trump og hans krets overfor Europa.

– For USA er Norge en verdifull alliert, sier statsministeren.

Statsminsiteren varsler endringer i langtidsplanen for forsvarssektoren og sier han vil komme med sin plan før sommeren.

– Vi må være villig til å endre planen i møte med endrede omgivelser, sa Støre (Ap) da han redegjorde for Stortinget torsdag.

– Nå er vi knappe to måneder inn i planperioden. Allerede nå ser vi at utviklingen rundt oss må få konsekvenser. Regjeringen er beredt på å gjøre endringene som trengs for å oppnå våre felles mål, sa han.

---

Fakta om Norges støtte til Ukraina

Stortinget har enstemmig bestemt at Norge skal gi penger til militær, sivil og humanitær støtte til Ukraina. Nå ønsker regjeringen å øke støtten ytterligere.

* Støttepakken har fått navnet Nansen-programmet.

* Programmet skulle opprinnelig gå over en periode på fem år, med oppstart i 2023. Siden ble det utvidet til 2030.

* Fordeling mellom sivil og militær støtte blir vedtatt årlig i tråd med ukrainske behov.

* Forsvarsdepartementet forvalter den militære støtten, mens Norad har ansvar for den humanitære og sivile støtten.

* I 2023 ble det gitt 19,9 milliarder kroner, i 2024 ble det gitt 27 milliarder kroner og i 2025 ble det gitt 35 milliarder kroner.

* Programmet omfatter også støtte til enkelte omkringliggende land som er berørt av konsekvenser av krigen.

* Den sivile støtten går til alt fra gjenoppbygging av skoler og hjem til minerydding, psykisk helsehjelp, tilgang på strøm og rent vann, samt humanitær hjelp.

* Støtten koordineres med ukrainske myndigheter og internasjonale partnere.

---