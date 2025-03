Støre avviser kategorisk Ukraina-kritikk: Dette er ikke en sportsliga

– Disse statistikkene over hvor mye landene gir, er interessante et stykke på vei. Men vi skal være varsomme med å se på dette som en tabell over en sportsliga, sier Jonas Gahr Støre til NTB.

Han har fått kraftig kritikk fra flere hold, senest av danske Politiken-­redaktør Christian Jensen. Han setter Norges bidrag på 17 milliarder kroner til Ukraina i fjor opp mot gassinntektene på 800 milliarder kroner siden krigen brøt ut.

– Politiserer ikke de prisene

– Norge er en produsent av energi. Inntektene svinger med hvordan verden utvikler seg. Jeg har ikke sett en god utregning som viser at krigen i Ukraina er forklaringen på at så mye av energiprisene går opp og ned, sier Støre.

– Vi politiserer ikke de prisene, men vi tar inn over oss og tar ansvar for at Norge som et rikt land, legger han til.

Venstre-leder Guri Melby mener det er flaut at Norge ligger helt nede på tolvte plass over de militære og økonomiske bidragsyterne til Ukraina og nederst blant de nordiske landene.

– Kommer til å gi mer

Støre sier til NTB at «Norge gir mye og vi kommer til å gi mer», men mener det ikke nødvendigvis er størrelsen på bidraget som er avgjørende.

– Det handler om hva man gir, hvordan man gir og hvilken rekkefølge man gir. Men Norge har altså et stort bidrag i 2025 som vi er i gang med å gjennomføre, sier han.

Støre understreker at han venter at bidraget for 2025 kommer til å bli økt betydelig under et møte med de parlamentariske lederne torsdag ettermiddag.

