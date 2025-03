Spesialenheten henlegger sak mot politiet etter Elverum-drap

For to politibetjenter (omtalt av Spesialenheten som «B» og «C») ble saken henlagt etter bevisets stilling, skriver spesialenheten i en pressemelding.

For de øvrige involverte og Oslo politidistrikt som foretak ble forholdet henlagt som intet straffbart forhold anses bevist, heter det.

– Spesialenheten mener at avviket fra korrekt handlemåte ved håndteringen av mobil voldsalarm under tvil var tilstrekkelig kvalifisert til at det må karakteriseres som et grovt brudd på tjenesteplikten, heter det.

Skutt og drept i bil

– Spesialenheten fant det likevel ikke bevist at B og C har opptrådt på en måte som kan karakteriseres som «svært klanderverdig», og som samlet sett gir grunnlag for så «sterk bebreidelse» at uaktsomheten fremstår som grov, heter det videre.

30 år gamle Rahavy Varatharajan ble funnet skutt og drept i en bil utenfor Elverum 1. januar. Kvinnens tidligere kjæreste, en 32 år gammel mann, ble funnet skadet i samme bil. Han døde senere av skadene, men ble senere siktet for drapet.

I etterkant ble det kjent at mannen hadde hatt besøksforbud overfor kvinnen, noe som skal ha vært brutt flere ganger.

Drapsofferet hadde gjentatte ganger bedt politiet om voldsalarm og omvendt voldsalarm uten at hun fikk det.

Tok selvkritikk

Oslo politidistrikt tok i etterkant selvkritikk og erkjente at de ikke ga Varatharajan den beskyttelsen hun burde hatt.

I etterkant av Spesialenhetens avgjørelse sier Oslos politimester Ida Melbo Øystese at også interne rapporter i Oslo politidistrikt har vist at de må gjøre forbedringer.

– Vi tar denne saken på største alvor og følger opp læringspunktene fra de interne rapportene, sier hun.

Tiltakene innebærer endringer i måten politidistriktet jobber på og skal også sørge for å øke kompetansen og fenomenkunnskap om vold, alvorlig personforfølgelse og forebygging blant mannskapene i politidistriktet.

I høst ble det kjent at straffesaken ble henlagt. Det ble avhørt 39 vitner, og politiet undersøkte en rekke digitale data som bompasseringer og mobildata. Etterforskerne mente det var klarlagt at den siktede var alene om drapet.