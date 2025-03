Slottet: Kronprinsesse Mette-Marits sykdom har utviklet seg

– Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marits kroniske sykdom lungefibrose har utviklet seg, skriver Kongehuset i en oppdatering torsdag.

Da var det blitt kjent at kronprinsessen ikke ville komme som planlagt til en konsert i Nidarosdomen klokken 18.

– Kronprinsessen har daglige symptomer og plager som påvirker hennes mulighet til å utføre sitt virke. Kronprinsessen har behov for mer hvile, og dagsformen endrer seg raskere enn tidligere. Dette betyr at det hyppigere kan oppstå endringer i hennes offisielle program, og på kortere varsel enn det vi har vært vant til, opplyser Kongehuset.

Ønsker å jobbe

Kronprinsessen fikk i 2018 konstatert en uvanlig variant av lungefibrose, men varslet at hun ønsker å jobbe så mye hun er i stand til. Onsdag var kronprinsessen på besøk på Oslo universitetssykehus for å se hvordan sykehusklovner jobber. Hun møtte også opp på et oppdrag på formiddagen torsdag, da hun møtte norske moteaktører hos Innovasjon Norge.

Da fikk hun selv forklart hvorfor hun hadde avlyst konsertdeltakelsen i Nidarosdomen.

– Lungene mine er kranglete i dag. Jeg må ta en hviledag og skal komme sterkere tilbake i morgen, sier kronprinsessen til TV 2.

Prøver å tilrettelegge

Kronprinsesse Mette-Marit skal ifølge kongehusets offisielle program være til stede flere av øvelsene under ski-VM i Trondheim fra fredag til søndag.

– Kronprinsessen har et sterkt ønske om å fortsette å arbeide, og derfor vil vi organisere hennes offisielle program fremover på best mulig måte for at hennes helsetilstand og gjerning skal la seg kombinere, skriver Kongehuset.