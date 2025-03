Oppturen fortsetter for Ap: – Nesten ikke sett noe lignende tidligere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Framgangen på 6,2 prosentpoeng fra er større enn feilmarginen, går det fram av målingen som Opinion har gjort for Altinget og ABC Nyheter.

– Det er motiverende med målinger som går fremover. Jeg tar det som et uttrykk for at flere mener Arbeiderpartiet styrer trygt i en urolig tid, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Svekket SV og Rødt

Med dette oppsvinget er det flertall på rødgrønn side, om man også teller med mandatene fra Rødt og MDG. De fem partiene – Ap, Sp, SV, Rødt og MDG – får til sammen 87 mandater på Stortinget.

Men SV og Rødt er samlet er på det laveste nivået som Opinion har sett denne stortingsperioden. SV måler nå 6,3 prosent, ned 1,8 prosentpoeng. Rødt 4,2 prosent, ned 1,9 prosentpoeng.

Tallene viser dessuten at Arbeiderpartiet nå får støtte av mange som tidligere har sittet på gjerdet. Partiet henter også velgere fra tidligere regjeringspartner Senterpartiet.

– Det er en helt dramatisk fremgang for Arbeiderpartiet, og vi har nesten ikke sett noe lignende tidligere, sier valgforsker Johannes Bergh til ABC Nyheter.

Senterpartiet får 5,4 prosent på målingen, nærmest stabilt med bare en endring på 0,2 prosentpoeng.

Høyre tredje størst – igjen

Høyre er nok en gang landets tredje største parti med en oppslutning på 18,5 prosent, marginalt opp 0,3 prosentpoeng. Kun liten endring også for Frp, som får 24,8 prosent, ned 0,2 prosentpoeng.

Det er nå tre partier under sperregrensen: KrF 2,6 prosent (ned 0,4 prosentpoeng), Venstre 3,2 prosent (ned 1,0 prosentpoeng) og MDG 3,7 prosent (ned 0,1 prosentpoeng). I tillegg ligger altså Rødt rett over. Samlekategorien andre partier får 3,1 prosent, tilbake 1,4 prosentpoeng.

Det er ikke uvanlig at regjeringspartiet får økt oppslutning i krisetider. Målingen er tatt opp i perioden 24. februar til 3. mars, en periode preget av store internasjonale hendelser blant annet knyttet til uttalelser fra USAs president Donald Trump.

Målingen er basert på 1003 telefonintervjuer. Resultatene må tollkes innenfor feilmarginene, som Opinion oppgir å variere mellom 1,0 og 3,2 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.