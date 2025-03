NHO vil ha mest mulig lokale lønnsforhandlinger

Av Peter Tálos/NTB

Stor usikkerhet knyttet til handelskrigen satt i gang av USA, og store forskjeller mellom ulike næringer, gjør det vanskelig med et stort sentralt oppgjør, mener NHO.

Torsdag la organisasjonen fram sin forhandlingsposisjon i forkant av årets lønnsoppgjør.

– Vi må ta hensyn til usikkerheten ute og variasjonene her hjemme, og mer av lønnsveksten bør derfor bestemmes lokalt på bedriftene. Skal vi sikre bedriftenes og norsk konkurransekraft, bør lønnsoppgjøret ta hensyn til lokale forhold, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid.

NHO peker på at mens det går godt i norsk industri, sliter byggebransjen i motbakke. Dessuten er det geopolitiske bildet vanskelig å tolke, og det påvirker de handelspolitiske rammevilkårene.

– Handelskrigen er i gang og vil ventelig trappes opp ytterligere. Dette vil svekke internasjonal og norsk økonomi, selv om det er uklart hvor mye, skriver NHO.

LO: Økt kjøpekraft

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. Forhandlingene starter 14. mars med LO og YS mot NHO. Fristen for oppgjøret er 1. april.

Da LO la fram sin forhandlingsposisjon for oppgjøret i midten av februar, viste leder Peggy Hessen Følsvik til at det går svært godt for konkurranseutsatt industri og at lønnsandelen er historisk lav.

– Det blir viktig i årets lønnsoppgjør å sikre at alle tar del i verdiskapningen, og at eierne ikke stikker av med gevinsten. Vi skal ha vår del av kaka. Så enkelt er det, sa hun.

Hovedkravet fra LO er derfor økt kjøpekraft, hvor lavlønn og likelønn skal prioriteres.

Regjeringen: Rom for mer penger

Regjeringen pleier ikke å blande seg inn i lønnsoppgjøret, men overlater det til partene i arbeidslivet å finne ut av.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) sa imidlertid at det er rom for reallønnsvekst i norsk økonomi da han deltok på Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds (YS) inntektspolitiske konferanse i slutten av februar.

– Det står nå mye bedre til i norsk økonomi, og det er rom for at lønningene vokser mer enn prisene, sa Stoltenberg.

– Og så er det ikke finansministeren som forhandler lønn, det er det partene i arbeidslivet som gjør, la han til.

Kommentar: Kampen om LO-tronen: Eggums uttalelse er avslørende (+)