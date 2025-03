Knivran i leilighet i Oslo – to pågrepet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oslo-politiet meldte om saken rett før klokka halv fire natt til torsdag. De hadde da rykket ut etter melding om bråk.

– På stedet viser det seg at det har vært et ran i leiligheten, og det er blitt truet med en kniv. Ingen er fysisk skadet, opplyser oppdragsleder Aina Colban i politiloggen.

Politiet har kontroll på fire personer, to som har status som fornærmede og to som pågripes og anmeldes for ran og trusler med kniv.

– De pågrepne har trolig kommet til stedet for å kjøpe seksuelle tjenester, skriver oppdragslederen.

Begge de pågrepne er menn på 19 år, ifølge politiet.