Frp vil ikke droppe løftet om å fjerne formuesskatten

Frp har varslet at partiet går til valg med et løfte om å kutte hele formuesskatten i neste stortingsperiode, noe som ifølge Finansdepartementets beregninger vil redusere statens inntekter med 34,5 milliarder kroner i året. Det løftet ryker ifølge Listhaug ikke selv om Forsvaret skal rustes opp, skriver Klassekampen.

– Absolutt ikke, sier hun – og viser til at skattekuttet skal styrke verdiskapingen i Norge.

– Vi må sikre landets inntekter på kort og på langt sikt. Det at det flytter mange kapitalsterke mennesker ut av landet, taper Norge på. Vi kan ikke skjære av oss haken. Vi må sørge for at vi har folk som skaper verdiene vi er avhengige av, sier Frp-lederen.

Hun ønsker å finansiere et løft for Forsvaret med kutt i innvandring og integrering, i subsidier til ulønnsom grønn industri og i bistand. Samtidig forteller Listhaug at kravene om skattelette for vanlige folk og kutt i avgifter blant annet på drivstoff og halvering av matmoms består.

Tidligere denne uka uttalte Frp-lederen til NTB at partiet sannsynligvis må være villig til å øke bevilgningene til forsvar til over 3 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

– Frp mener ingen oppgaver nå er viktigere enn sikkerhet og trygghet for landet, sa hun.

Alle stortingspartier som svarte NTB, mener det er behov for en massiv opprustning av det Forsvaret. Bakteppet er sikkerhetssituasjonen generelt og signalene fra USAs president Donald Trump spesielt.

Ifølge Klassekampen vil en økning i forsvarsandelen fra 2 til 3 prosent av BNP gjøre at de årlige utgiftene øker med minst 50 milliarder kroner, basert på BNP i 2024.