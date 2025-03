FHI: Litt lavere influensaaktivitet, men det kan komme en ny topp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Andel prøver med påvist influensavirus var på 30 prosent i uke 9, etter en økende trend fram til uke 8 da den var på 34 prosent. Forekomsten er høyest i aldersgruppen 5–14 år, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport.

– Smitteøkningen har avtatt den siste uken, noe som kan skyldes vinterferieavviklingen. En fortsatt økende smitte i befolkningen de neste ukene kan ikke utelukkes, skriver FHI og minner om at influensaaktiviteten i befolkningen er den høyeste siden 2017-18-sesongen.

Totalt er det rapportert 610 prøver med påvist influensa blant innlagte i forrige uke. Det er en nedgang fra rundt 680 prøver uka før.

Det er foreløpig rapportert om åtte innleggelser i intensivavdeling med influensa i uke 9, etter 21–22 de foregående tre ukene.

Det er registrert over 1,3 millioner vaksinasjoner i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. 65 prosent av de over 65 år er vaksinert. For covid-19-vaksinen er det tilsvarende tallet på 50 prosent.