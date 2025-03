Barth Eide vil innføre EUs genmat-direktiv raskt

Direktivet er fra 2003 og dermed den eldste EU-loven som Norge har liggende på vent. Med Senterpartiet ute av regjeringen varsler utenriksministeren overfor Nationen en slutt på dette.

– Det er en av våre prioriteter å få det unna så raskt som mulig. Det har ligget altfor lenge, og det er også en dialog vi har med Island. For dette skal gjennom EØS-komiteen, slik at vi får det til også der. Så vi arbeider for at det skal kunne gjennomføres, sier Eide.

Mattilsynet har per i dag godkjent ett genmodifisert produkt til bruk i fiskefôr. Det er særlig genmodifisert fôr spørsmålet nå dreier seg om for Norge, skriver Nationen.

Ingen genmodifiserte matvarer er godkjent her i landet.

Genmodifisering er en samlebetegnelse for mange ulike teknikker som innebærer endring av cellens genetiske sammensetning, altså en endring i DNA, ifølge Store norske leksikon.

