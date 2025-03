Unge Høyre-leder vil droppe klimaprosjekter for sikkerhetspolitikk

I NRKs Politisk kvarter onsdag morgen tok Svennebye til orde for at støtte til havvind og momsfritak for elbiler bør brukes på forsvar og våpenindustri.

– Vi skal bry oss om klimaet, men en forutsetning for at Europa skal kunne redde verden, er at vi har kontroll og sikkerhet på eget kontinent. Og den harde sannheten akkurat nå er at det har vi ikke, sier Svenneby.

Han får støtte fra Høyres nestleder Tina Bru, som mener ungdomspartiet har gode poenger. MDG-leder Arild Hermstad, SVs Lars Haltbrekken og Venstre-leder Guri Melby er mer kritiske.

Hermstad mener Unge Høyres løsning i praksis er å skyve regningen for klimakrisen videre til framtidige generasjoner, mens Haltbrekken foreslår å hente inn mer penger til Forsvaret ved skattlegging av de rikeste.

– Verden blir ikke et mindre trygt sted av at vi dropper kampen mot klimakrisen, sier han.

Melby sier at klimapolitikk også er sikkerhetspolitikk.

– Allerede i dag har vi økte konflikter på grunn av kampen om ressurser, om vann, om mat. Vi får større sikkerhetsproblemer dersom vi ikke gjennomfører en offensiv klimapolitikk, sier hun.

