TV 2: Justisministeren bekrefter rusmiddelgrense på 0 gram

Sandra Borch fra Senterpartiet stilte i spørretimen på Stortinget onsdag spørsmål til justis- og beredskapsministeren Astri Aas-Hansen (Ap) om den kommende justisdelen av rusreformen, skriver TV 2.

– Kan statsråden garantere at all bruk og besittelse av narkotika, over 0 gram uansett narkotisk stoff, vil bli ansett ulovlig i den nye loven som kommer før påske? lød spørsmålet fra Borch.

– Med presisjonen i lovforslaget, så er svaret ja, svarer justisministeren.

Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har tidligere lovet at besittelse av rusmidler over 0 gram skal være ulovlig.

Tirsdag la helse- og omsorgskomiteen fram sin innstilling til Stortinget på del 1 av rusreformen. Den omhandler forebygging og behandling. Regjeringen har varslet at de vil legge fram den strafferettslige delen av rusreformen før påske.

