Trump igjen nominert til Nobels fredspris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Minst seks personer har uttalt at de har nominert ham, skriver NRK.

Også fra Trump-administrasjonen har det kommet mange uttalelser om at han bør få prisen, skriver Nettavisen.

– Jeg tror det er en liten besettelse hos ham. Dette så vi også i forrige presidentperiode, da han refererte til at Barack Obama hadde fått fredsprisen, og at også han burde få den, sier direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning (Prio) til Nettavisen.

Verken han eller andre eksperter de to mediene har snakket med tror det er noen reelle muligheter for at Trump får prisen, tross uttalelser fra blant andre utenriksminister Marco Rubio.

– Ja, de prøver å legge press på komiteen, men jeg er veldig trygg på at komiteen vil motstå det. De vil ta en avgjørelse basert på sitt eget skjønn. Og den avgjørelsen vil glede noen mennesker og gjøre andre opprørte, sier direktør Dan Smith ved det svenske forskningsinstituttet Sipri.

Historiker Øivind Stenersen påpeker at det er vanlig at kjente personer mottar mange nominasjoner.

– Trump vil ha smiger. Det er absolutt et tenkelig motiv at de nominerer ham for å få en god kontakt med den nye administrasjonen, sier han til NRK.

Les også: Trump hevder Trudeau må gjøre mer for å løse tollstrid

Les også: USAs høyesterett lar ikke Trump holde tilbake bistandspenger

Les også: Støre om Trumps tale: Signaler som ikke er bra for Norge