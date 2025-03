Tre ungdommer tiltalt for grov vold mot homofilt par på Tjuvholmen

Til sammen ble fire ungdommer pågrepet og siktet for drapsforsøk etter hendelsen. Statsadvokaten har nå tatt ut tiltale mot tre av dem, skriver TV 2.

Angrepet ved uteserveringen til restauranten Bølgen og Moi på Tjuvholmen i Oslo førte til at den ene fornærmede mannen fikk knivskader, mens den andre skal ha blitt utsatt for vold.

En gutt på 17 år er nå tiltalt for drapsforsøk, en annen 17 år gammel gutt er tiltalt for grov vold, og en gutt på 15 år er tiltalt for grov vold og hatefulle ytringer.

Nektet for hatkriminalitet

Også de to 17-åringene var tidligere siktet for hatefulle ytringer. Det baserte politiet på opplysninger om at de fornærmede skal ha fått kommentarer knyttet til sin legning forut for volden. Dette er det ikke funnet grunnlag for under etterforskningen.

Den ene 17-åringens forsvarer, advokat Thomas Skilbred, sier til TV 2 at hans klient er lettet over at det ikke er tatt ut tiltale mot ham for drapsforsøk eller hatkriminalitet. Dette har han nektet for hele veien.

Skilbred kommenterer imidlertid ikke hvordan hans klient stiller seg til skyldspørsmålet om grov vold.

Thomas Øiseth er forsvareren til den andre 17-åringen som er tiltalt for drapsforsøk. Det nekter han straffskyld for.

– Nå ser vi fram mot at saken raskt blir berammet hensett at det er en sak som gjelder ungdom, sier Øiseth til TV 2.

Gjenganger for politiet

Én av de to tiltalte 17-åringene har i flere omganger sitter varetektsfengslet i forbindelse med denne saken og flere andre straffbare forhold. I sine vurderinger har retten ved flere anledninger vist til at politiet forgjeves har forsøkt en rekke virkemidler for å stoppe tenåringene fra å begå ny kriminalitet.

15-åringens forsvarer, advokat Gard A. Lier, forteller at de ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet om grov vold og hatefulle ytringer ennå.

En 14-åring var også siktet i saken, men statsadvokaten har ikke tatt ut tiltale mot vedkommende.

Saken er foreløpig ikke berammet i domstolen, men ifølge TV 2 har påtalemyndigheten tidligere uttalt at planen er å føre saken for retten før sommeren.