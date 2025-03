Storebrand selger aksjer for milliardbeløp – viser til Trump-uro

– Vi har solgt aksjer jevnt gjennom hele februar og kommer til å selge litt videre også. Det handler i stor grad om Trump, sier leder Olav Chen for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management til Dagens Næringsliv

– Trump leker med ilden, sier Chen, som ikke gir et eksakt tall, men sier aksjesalgene dreier seg om milliardbeløp.

Han tror at Trump vil komme til å snakke markedet opp igjen dersom det blir nok fall i markedet.

– Han har ikke interesse av noe kollaps i markedene, eller at økonomien skal stagnere med økt arbeidsledighet eller konkurser, sier Chen.

Han mener markedet har tatt for lett på at Trump skal forhandle, og at det faktisk kan gå galt.

– Når det gjelder toll har jeg sagt lenge at man har tatt ham litt for lite bokstavelig. Alle har sagt at dette kun er forhandlingsutspill, at han ikke vil være så gal at han skyter seg i foten. Det jeg tror, er at man undervurderer usikkerheten han skaper, som er nødvendig for å gi han en god forhandlingsposisjon.