Sterk boligprisvekst: – Nå kommer all ketsjupen ut av flasken

Av Fredrik Moen Gabrielsen/NTB

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,9 prosent i februar. Så langt i år har boligprisene steget med 6,1 prosent.

– Det er sterk vekst i boligprisene i nesten alle områder i Norge nå, og boligprisutviklingen i årets første måneder overgår selv de mest hårete prognoser ved inngangen til året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.745.787 kroner ved utgangen av februar.

Den sterke utviklingen handler trolig om at det bygget seg opp et oppdemmet bolig- og flyttebehov under dyrtiden, ifølge Lauridsen.

– Nå kommer all ketsjupen ut av flasken, noe er tydelig med de elleville volumene i bruktmarkedet.

Skyhøy vekst

I februar ble det solgt 8263 boliger i Norge, noe som er 19,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i år er det solgt 16.791 boliger i Norge. Det er 22,4 prosent mer enn i samme periode i fjor.

I februar ble det lagt ut 8088 boliger for salg i Norge, og dette er 17,5 prosent flere enn i samme måned fjor.

Rekordstart

I februar tok det i snitt 65 dager å selge en bolig. Til sammenligning var tallet 69 dager i februar i fjor.

Det tok kortest tid å selge boliger i Bergen, med et snitt på 23 dager. Tromsø hadde lengst salgstid med 115 dager.

Så langt i år er det lagt ut 15.586 boliger, noe som er 21,8 prosent mer enn samme periode i fjor.

– I likhet med januar er det både rekordmange solgte og langt flere nye bruktboliger på markedet. Det er aldri solgt i nærheten av så mange bruktboliger både i februar og i årets første to måneder som i 2025, sier Lauridsen.

Ber folk holde hodet kaldt

Norges Eiendomsmeglerforbund bemerker at det for første gang på mange år er god aktivitet både i bruktbolig- og nyboligmarkedet.

– Samtidig fortsetter flere utleieselskaper å selge leieboliger, slik at flere mindre leiligheter frigjøres for kjøp, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

De påpeker at folk bør holde hodet kaldt og unngå å la seg rive med av stemningen i boligmarkedet akkurat nå.

– Markedet kan svinge over tid og vil ikke være like hektisk hele året. Det er viktig at man forbereder seg godt, har et realistisk budsjett, vurderer alternativer og er langsiktig når man går inn i boligmarkedet, sier Geving.

Mulig rentekutt og nye regler påvirker

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier det sterke boligmarkedet skyldes en rekke faktorer, blant annet endringen i egenkapitalkravet og forventet rentekutt.

– Selv om boligprisveksten har vært mye høyere en det Norges Bank har lagt til grunn, forventes det fortsatt rentekutt i slutten av mars.

Odd Hultmann, direktør for personmarked i Nordea, sier de ser en fortsatt økning etter den rekordstore pågangen på finansieringsbevis fra nyttår.

– Det er en stor økning i boliger som kuppes før visning, og de fleste ønsker å ta opp maksimalt lån for å kunne nå opp i budrunder. Vi ser at mange kunder trenger rådgivning om riktig nivå på gjeld i en sunn, langsiktig økonomi.

