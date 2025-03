Sp og Frp vil tvinge regjeringen til å gi Nammo strøm

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Det er på høy tid at vi faktisk legger noen prioriteringer på hvem det er som skal få nettilknytning, og at vi legger inn noen kriterier knyttet til samfunnsnytte, sier energipolitisk talsperson i Senterpartiet Marit Arnstad til NTB.

Mandag skrev Dagens Næringsliv om våpenprodusenten Nammo som havner bak et Tiktok-datasenter i køen for å få nok strøm.

Flere partier har lenge kritisert dagens system, og nå håper Senterpartiet på et flertall i Stortinget for å prioritere de mest samfunnsnyttige prosjektene.

– Hvis Høyre, Frp og SV mener det de sier i DN, så burde det ligge til rette for et flertall for å få endret regelverket rundt leveringsplikt for strøm, sier Arnstad.

– Nødt til å prioritere

I dag er det førstemann til mølla for bedrifter som trenger strøm, og nettselskapene har ikke lov til å prioritere hvilke kunder som er viktigst for samfunnet.

Tiktok har fått godkjent planer for 150 megawatt til sitt datasenter på Hamar, mens Nammo på Raufoss har fått beskjed om at de må vente 5–10 år på ytterligere 10,5 megawatt for å utvide produksjonen av artillerigranater for møte opprustningsbehovet i Europa.

– Dette systemet kunne ha fungert i en situasjon med stor overflod av strøm, men det har vi ikke. I en situasjon med knapphet på strøm og nettilgang, blir vi nødt til å prioritere, sier Arnstad.

Senterpartiet fremmet i februar et forslag i Stortinget om at man må ta større hensyn til tilgjengelig kraft, nettilgang og samfunnsøkonomisk effekt når man prioriterer.

– Det er jo nettopp slike formål som Nammo som vi mener må kunne prioriteres framfor et vanlig datasenter, sier Arnstad.

Frp-støtte

Også Frp fremmet tirsdag et forslag i Stortinget om at regjeringen må regulere tilgjengeligheten på strøm, slik at virksomheter som er viktig for forsvar og sikkerhet prioriteres.

– Norges forsvarsindustri skal ha fortrinn på kraft mener Frp. Det er utvilsomt mer virksomt å forsvare seg med artillerigranater enn med kattevideoer og dansevideoer fra Tiktok og Kina, sier energipolitisk talsperson Marius Arion Nilsen (Frp) til NTB.

Han håper det er mulig for Stortinget å bli enige om noe som sikrer kraft til våpenprodusenten. Han uttrykker samtidig støtte til Senterpartiets forslag.

– Men Frps forslag om prioritering av forsvars- og sikkerhetspolitiske kraftbehov er mer treffsikkert og på sin plass i den tidskritiske situasjonen vi er i nå.

– Vi har forhåpninger om at Stortinget evner å komme sammen og prioritere det som virkelig teller i dagens geopolitisk urolige verden, altså tilrettelegging for styrking av Norges og Europas forsvarsevne.

Høyre vil avvente

SV har sagt at de vil prioritere hvem som skal få tilgang til nettkapasitet, noe de også har fremmet forslag om. Høyre har også sagt at de vil prioritere Nammo.

De fire partiene vil sammen ha flertall i Stortinget.

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes vil foreløpig ikke ta stilling til forslagene fra Sp og Frp. Han stiller heller spørsmålet: Hvorfor har ikke regjeringen gjort noe?

For snart to år siden spurte Elvenes energiminister Terje Aasland (Ap) om hvordan han vil sikre at bedrifter som ivaretar grunnleggende nasjonal sikkerhet og beredskap skal få forrang i tildelingen av strøm.

Den gang svarte Aasland at Statnett og nettselskapene allerede har mulighet til å holde av kraft til «nødvendige samfunnsfunksjoner».

– Da er det ganske overraskende at dette kommer opp som en problemstilling på nytt, sier han.

Elvenes vil nå avvente hva regjeringen svarer når Stortinget skal behandle forslagene i Stortinget.

– Regjeringen forsikret Stortinget om at de hadde virkemidlene som trengtes, og så har Stortinget lent seg på det. Nå har det gått to år, og så får vi høre at Nammo fortsatt ikke har fått strømmen de trenger. Hva er det egentlig regjeringen har gjort, spør han.

Energiministeren: Vil sikre strøm til forsvarsindustrien

Energiminister Aasland opplyser til NTB at de jobber med saken.

– Regjeringen jobber nå med hvordan vi kan prioritere nettilknytning for å sikre strøm til forsvarsindustrien og andre kritiske samfunnsfunksjoner med betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Vi avklarer nå hjemmelsgrunnlaget for å ivareta dette, skrev Aasland i en epost til NTB tirsdag kveld.

– Når det gjelder Nammo, så fikk de tilgang til 7 megawatt strøm til første byggetrinn allerede i 2023. Jeg er kjent med at Nammo tok kontakt med Elvia i fjor høst om ytterligere utvidelse. Det er viktig at Nammo dokumenterer de behovene de har og jobber godt sammen med nettselskapet, slik at de kan få tilgang til den strømmen de trenger, skriver energiministeren.

