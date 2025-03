Regjeringen trosser faglige råd – flytter eksamen for russen neste år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Nå blir det så fullt av eksamener i mai, at det blir klokt å ta russefeiringen når eksamen er ferdig, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til NTB.

Regjeringen legger nå opp til at eksamen starter allerede den første uken i mai for avgangselevene neste år.

Skriftlig eksamen i norsk hovedmål kan komme allerede den første uken i mai, og dermed så tidlig som 4. mai, for alle VG3-elever.

Sidemål, som over halvparten av elevene må gjennom, tas også i starten av mai.

– De store eksamenene og de aller fleste eksamenene blir tatt før 17. mai. Jeg ønsker at festen skal skje etter testen. At man tar feiringen etter at hele eksamensløpet er ferdig, sier Nordtun.

– Skal ikke legge til rette for russetid

Kunnskapsministeren flytter mange eksamener i denne omgang, men ikke alle. Det betyr at også noen får eksamen etter nasjonaldagen. Det vil særlig være aktuelt for enkelte av realfagene, men hvilke eksamener som skal plasseres når, må Utdanningsdirektoratet finne ut sammen med fylkeskommunen.

Men: de aller fleste elevene vil være ferdige med alle sine skriftlige eksamener før 17. mai.

– Jeg vil understreke at det også i dag er eksamener både før og etter 17. mai, sier Nordtun. Det legges opp til at hele den skriftlige eksamensperioden er ferdig i slutten av mai. De muntlige eksamenene styres lokalt og kan bli lagt senere enkelte steder, understreker kunnskapsministeren.

– Jeg skal ikke legge til rette for russetid. Min oppgave er å legge til rette for læring, sier hun.

Trosser rådene

Opplegget regjeringen nå vil innføre, strider mot de faglige rådene kunnskapsministeren fikk i en utredning fra Utdanningsdirektoratet ved inngangen av året. Den konkluderte med at tidligere eksamener vil gjøre det mer utfordrende å gi elevene nok undervisningstimer og at det kan gå ut over arbeidstidsbestemmelsene til lærerne.

Også KS, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet har vært kritiske.

– Vi har jo hatt dialog med partene om dette, og vi har hatt flere runder internt med direktoratet for å få til gode løsninger – innenfor de rammene som eksisterer, sier kunnskapsministeren.

Hun er trygg på at dette ikke vil endre arbeidstidsbestemmelsene for lærerne.

– Jeg har stor tillit til at partene og fylkeskommunene finner gode måter å innrette dette på.

– En ekskluderingsmaskin

Nordtun viser til at flyttingen av eksamen er ett av flere grep regjeringen gjør for å dempe de negative effektene av russefeiringen. Blant annet har de varslet innstramminger for russebusser.

– Det aller viktigste for meg er at vi stanser den enorme ekskluderingsmaskinen russetiden har blitt. At vi toner ned betydningen den har fått, sier hun.

Nå håper Nordtun at arrangørene av store russetreff, som for eksempel Kongeparken, legger dem til etter eksamensperioden. Landstreff Stavanger, som arrangementet i Kongeparken heter, har vanligvis blitt arrangert i starten av mai, og skal i år være 2.–4. mai.

– Jeg mener at det blir svært krevende for Kongeparken å fortsette sånn som det har gjort fram til nå. Når det er mange eksamener som skal være i tidlig mai, påpeker Nordtun.

