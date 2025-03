Naturvernforbundet anmelder Equinors oljerigg-søl: – Uansvarlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– At råolje nå treffer land rett før hekketida på trøndelagskysten og i Nordland, viser at dagens oljelisenser ikke tar høyde for sårbare naturverdier, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Også Miljødirektoratet slår alarm om konsekvensene av oljesølet, som nå treffer sårbare hekkeområder på land i Trøndelag.

I februar er det funnet klumper av olje langs kysten, blant annet på Humlingsværet på Frøya – tett inntil naturreservatet Vassholmen, som huser den største kolonien med storskarv i Trøndelag.

Fugl kan bli skadet

– Forurensingen fra Njord-plattformen gir stor fare for at sjøfugl som kommer til områdene langs trøndelagskysten for å hekke, kan bli skadet av oljen, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet.

Også Naturvernforbundet mener oljeboring i nærheten av viktige sjøfuglområder er risikosport.

– Oljeboring noe som helst sted nær Lofoten, Vesterålen og Senja bør være helt uaktuelt fra ethvert politisk parti eller forvaltningsorgan med et snev av miljøsamvittighet, sier leder Gulowsen.

«Utilsiktet utslipp»

Equinor skal granske hendelsen som førte til utslippet. Selskapet har nå 180 personer involvert i kartleggingen og innsamlingen av oljeklumpene som er funnet langs kysten i Trøndelag og Nordland.

Fem fartøy og 20 droner er også med i søket, forteller pressetalsperson Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor til Dagbladet.

– Vi tar nå ansvar, rydder opp og vil forholde oss til det som kommer fram av granskningen. Vi må vite hvorfor dette skjedde, lære og unngå at det ikke skjer igjen, sier hun.

Skjelsbæk legger til at oljeutslippet skyldes det Equinor kaller et «utilsiktet utslipp av produsert vann som hadde for høyt oljeinnhold».

