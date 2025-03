Forsker: Slik hjelper vi rødreven til å bli en fare for flere dyr

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Langt tilbake i tid var det lite rødrev i Norge, og en stund var det faktisk snakk om å frede den. Nå er det i hvert fall 200.000 rødrever. I enkelte år med mye smågnagerne, er det trolig langt flere, forteller Eide, som jobber for Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Hvorfor har det blitt så mange rødrev?

– Rødreven er en generalist – en som spiser det den kommer over. Alt av matressurser bidrar til å styrke arten, og folk «legger fra seg» mye som rødreven kan spise, svarer Eide.

En voksen rødrev trenger mellom et halvt og ett kilo mat i døgnet, ifølge henne.

– Folk må tenke seg om og skjønne at de påvirker naturen, anmoder Eide, som har jobbet med nærmest alt som har med rev å gjøre, i snart 30 år nå.

---

Dette spiser rødreven

Smågnagere er en viktig del av dietten, særlig når det er toppår for lemen og mus.

Spiser også egg og fugler, hare, frosk, rådyr og insekter om sommeren, når det er god tilgang på disse artene.

Utover høsten står bær, frukt, korn og slakteavfall etter jakt på hjort, elg, rådyr og villrein, på menyen.

Livnærer seg på kadaver av tamrein og andre hjortevilt i områder der det er mye av det, særlig når det er lite med smågnagere.

Oppsøker områder med kraftledninger for å finne rester av fugler som er blitt drept når de har flydd inn i kraftledningene. Tilsvarende langs gjerder.

Leter også etter mat og påkjørt småvilt langs veier og jernbanestrekninger.

Spiser ilanddrevet fisk, blåskjell og sjøfugler i kystområdene.

Oppsøker gjerne hytter og hyttebyer for å finne utlagt mat og matavfall.

Overlever i all hovedsak på søppel og avfall fra mennesker i bynære strøk.

Kilde: Artsdatabanken/Nina E. Eide

---

Slik påvirkes naturen

Påvirke naturen – det gjør vi på mange ulike vis, blant annet som følge av:

Omfattende biltrafikk over høyfjellsplatåene hvor også rødreven holder til.

Ferdsel til fots, på ski og på andre måter, både i de 41 nasjonalparkene i Fastlands-Norge og i andre naturområder landet rundt.

Ulike former for aktivitet i tilknytning til de mer enn 450.000 hyttene som allerede finnes her til lands.

Jakt i til dels store deler av året på både elg, rådyr og de andre om lag 50 jaktbare artene i Norge.

Bygging, bruk og vedlikehold av ulike former for infrastruktur, som kraftledninger, vindturbiner og reingjerder.

– Ferdselen i naturen øker, og vi finner rødrev der hvor det er mye menneskelig aktivitet, sier Eide.

Langs Riksvei 7 over Hardangervidda finner rødreven mye matrester som bilistene kaster ut gjennom bilvinduet, forteller Nina E. Eide ved NINA. (Kyrre Lien/NTB)

Ved veier og hytter

– På Riksvei 7 over Hardangervidda er det mye trafikk, og der finner rødreven mye matrester som vi kaster fra oss gjennom bilvinduet langs veien, nevner Eide som ett konkret eksempel på hvordan vi påvirker naturen.

Hun viser i den anledning til en artikkel publisert av «British Ecological Society», skrevet av NINA-forsker Lars Rød-Eriksen.

Også langs E6 over Dovre inviteres rødreven på middag på tilsvarende måte. Det folk kaster fra seg som søppel, er ofte mer enn godt nok for en sulten rødrev. I tillegg byr søppelbeholdere som er satt ut til folks matrester og annet de vil kvitte seg med, på mange fristelser for rødreven.

– Hvis et dyr venner seg til å åpne et lokk, fortsetter det å gjøre det. Det ser vi langs veier og også i hyttebyer, at både kråkefugler og rev drar utover og fråtser i denne søpla, forteller Eide.

Enkle løsninger

I slike områder kan selv enkle løsninger bidra til å krympe rødrevens matfat. Skilt som sier at folk ikke skal kaste fra seg fra matrester og annet søppel, kan bidra til det.

– Forskning fra Femundsmarka nasjonalpark viser at slike skilt virker, forteller Eide.

Hun etterlyser også bedre renovasjonsordninger.

– Bygger man en vei, må man også sørge for ordentlig renovasjon, nevner Eide som ett eksempel på det.

Hun mener at tette anlegg som tømmes hyppig, er det eneste som duger.

Rødreven oppsøker gjerne veier og jernbanen for å finne matrester og andre dyr som har dødd i møte med trafikken, ifølge Nina E. Eide ved NINA. (Foto: Jan Ove Gjershaug/NINA)

Fråtser i slakteavfall

Slakteavfall som etterlates i naturen etter ulike former for jakt, er også noe rødrevene fråtser i. Mer enn 26.000 elg og godt over 52.000 hjort ble felt i jaktåret 2023-2024, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Lunger og innvoller fra slike dyr er enorme mengder lettjent mat for rødrevene, sier Eide.

Rødrever kan også fort finne middag ved å legge turen til for eksempel nærmeste vindturbinpark.

– Både vindmøller, kraftledninger og reingjerder dreper og skader mye fugl, og det får negative effekter på mange måter for det biologiske mangfoldet, sier Eide.

– Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det har blitt felt over 100.000 rødrev i Norge i løpet av de fem siste jaktårene. Kan det da være nødvendig å begrense mattilgangen til rødreven for å redusere bestanden?

– 100.000 felte rødrever på fem år, tilsvarer ikke mer enn om lag 10 prosent av den årlige produksjonen av rødrever, påpeker Eide.

Også dyr som blir drept av trafikken, er en konsekvens av menneskelig aktivitet som rødreven nyter godt av. Her er en stålorm som måtte bøte med livet da den ble overkjørt. ( Foto: Tor Sandberg)

– Lavere enn rom for

Også seksjonsleder Erik Lund i Miljødirektoratet, konstaterer at rødreven er tallrik i Norge.

– På 1970-tallet var det årlige uttaket enkelte år, på opp mot 70.000 individer, forteller han.

Da var rødreven fortsatt et ettertraktet jakt- og fangstobjekt på grunn av pelsen. Men på grunn av utbrudd av reveskabb rundt 1980 og internasjonal motstand mot pels, falt interessen for revejakt, opplyser seksjonslederen.

– Interessen for rødrevjakt har ikke tatt seg opp etter dette, og uttakene har de siste 30 årene stabilisert seg på mellom 15.000 til 20.000 individer. Noen årlige variasjoner vil det være, og disse variasjonene har mest trolig sammenheng med svingninger i smågnagerbestandene, fortsetter Lund.

– Trolig er rødrevbestanden betydelig større nå enn den var på 1970-tallet, og følgelig er uttaket langt lavere enn det bestanden kan gi rom for.

Kraftledninger innebærer en fare for fugler, viser forskning. For rødreven innebærer kraftledningene derimot en mulighet til å finne mat, i form av døde og skadde fugler, konstaterer Nina E. Eide ved NINA. (Erik Flaaris Johansen/NTB)

– Jakta er småviltpleie

Jakt på rødrev er tillatt over hele landet i perioden fra 15. juli til 15. april, ifølge Miljødirektoratet.

– Bør jakten på rødrev intensiveres for å redusere påvirkningen som rødreven har på andre arter?

– Jeg har ikke lyst til å være talsmann for at mer jakt er løsningen, svarer Eide.

Hun er mer opptatt av å begrense matforsøplingen i naturen, og at de som kan gjøre noe med dette, blir pålagt å gjennomføre avbøtende tiltak, som hun også er inne på tidligere i denne saken.

– Hvem er det som jakter på rødrev i dag?

– Mange tenker nok at rødrevjakta er småviltpleie, hvor tanken er å ta bort predatorer for blant annet skogsfugl (storfugl, orrfugl og jerpe, journ. anmrk.) og rype, slik at bestanden av disse artene kan styrkes, svarer Eide.

– Noen tar vare på reveskinnene og selger dem, men det er nok også mange som jakter for egen underholdnings skyld. Å jakte på rev, kan være både spennende og utfordrende.

Tidenes dårligste

I jaktåret 2023-2024 ble det skutt 80.000 liryper og 39.000 fjellryper, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette ble dermed det dårligste rypeåret siden SSB lanserte denne statistikken i 1971-1972. I 1990-årene ble det årlig felt rundt 450.000 ryper, ifølge SSB.

Forskere har forklart denne nedgangen blant annet med at i år med få smågnagere, har rødrev, men også røyskatt og kråke, forsynt seg med både rypeegg og rypekyllinger.