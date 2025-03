Efta-domstolen gir Naturvernforbundet og Natur og Ungdom medhold i Førdefjorden-søksmål

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter tapet mot staten i januar i fjor ba miljøorganisasjonene Efta-domstolen vurdere statens godkjenning av å dumpe opptil 170 millioner tonn utsprengt gruveavfall i Førdefjorden.

Onsdag klokka 14 kom dommen fra domstolen i Luxembourg. Der er konklusjonen at rent økonomisk hensyn ikke kan tjene som begrunnelse for å tillate slik forurensing.

– Dette er en stor seier, og det betyr at dommen fra Oslo tingrett var feil. Nå ser vi fram til å møte staten i lagmannsretten for å sette en endelig stopper for dumping av gruveavfall i Førdefjorden, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Efta-domstolens dom er ikke juridisk bindende, men er en rådgivende uttalelse. Den kan imidlertid bli tillagt stor vekt når ankesaken tas opp til behandling i Borgarting lagmannsrett senere i år.

---

Fakta om Førdefjord-saken

Siden 2008 har miljøbevegelsen kjempet for å hindre at selskapet Nordic Mining skal kunne deponere gruveavfall fra sin virksomhet i Førdefjorden i Vestland. Totalt er det snakk om 170 millioner tonn.

Førdefjorden er en nasjonal laksefjord, og Havforskningsinstituttet har tidligere frarådet prosjektet.

I januar i fjor tapte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i Oslo tingrett. Retten slo fast at tillatelsen til å drive gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er gyldig.

Tingretten dømte organisasjonene til å betale sakskostnader til Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på drøyt 1,4 millioner kroner.

31. januar i fjor bestemte miljøvernorganisasjonene seg for å anke Førdefjord-dommen til lagmannsretten.

Nordic Mining opplyste 22. desember at oppstarten av gruveanlegget ved Engebø «så vidt» er i gang.

Organisasjonene mener statens tillatelse strider mot EUs vanndirektiv. Derfor ble Efta-domstolen bedt om å komme med en rådgivende uttalelse. Saken ble behandlet 16. oktober i fjor, og domstolen ga 5. mars Naturvernforbundet og Natur og Ungdom medhold.

Efta-domstolens dom er ikke juridisk bindende, men er kun en rådgivende uttalelse. Den kan imidlertid bli tillagt stor vekt når fjordsøksmålet kommer til behandling i Borgarting lagmannsrett senere i år.

---