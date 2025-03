Berørte etter 25. juni-terroren inviteres til å delta i en ny studie

– Angrepet 25. juni var et terrorangrep. Det var et angrep på vårt samfunn og våre verdier – og det var et målrettet angrep på skeive. Vi vet at tiden etter angrepet har vært svært vanskelig for mange av de rammede og etterlatte. Vi trenger mer detaljert kunnskap om konsekvensene, som et grunnlag for utvikling av tiltak fremover. Norge er nødt til å lære mer om dette, og derfor er denne studien viktig, sier justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) i en pressemelding.

Studien, finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet, skal fokusere på sammenhenger mellom samfunnsrespons, individuelle konsekvenser og langsiktig samfunnssikkerhet etter terrorangrep. Studien vil særlig undersøke utfordringer knyttet til helse, tillit og trygghet for de rammede og LHBT+-gruppen som helhet.

Zaniar Matapour ble idømt en historisk dom på 30 års forvaring, og han ble også dømt til å betale totalt 112,4 millioner kroner i oppreisning til de 312 fornærmede. Han anket først dommen, men i januar trakk han anken, og dommen ble dermed rettskraftig.

Ytterligere fire personer er siktet i saken, blant dem islamisten Arfan Bhatti. Både han og de tre andre personene nekter straffskyld. Alle fire er siktet for grov terror, men Oslo politidistrikt har foreløpig ikke sagt noe om når de kan bli stilt for retten.

